В деле о жестоком убийстве в Арыси поставлена точка

В уголовном суде ЮКО вынесен приговор 19-летнему жителю Арыси, в августе этого года жестоко расправившемуся с дядей своего одноклассника, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.

Жертва, 42-летний мужчина, приютил в своем доме молодого человека после того, как тот поссорился со своими родителями. Однако уже на утро второго дня, в результате возникшей ссоры, гость железной трубой буквально раздробил голову хозяина, и изрешетил ножом его грудь.

Интересы подсудимого Петра А. представляют адвокат и его отец. В ходе следствия подсудимый заявил, что признаться в убийстве его заставили в полиции. Однако суд, изучив материалы дела, пришел к иному выводу.

Даурен Мадалиев, судья: «Признать виновным в совершении умышленного убийства и назначить ему наказание в 11 лет лишения свободы в исправительном учреждении максимальной безопасности».

26 августа в Арыси в собственном недостроенном доме был обнаружен труп Дильшата Каримова. Причина смерти — перелом черепа и пять ножевых ранений в грудь. В доме все было перевернуто.

Сергей Артемов, отец погибшего: «Я трижды звонил своему сыну. Телефон не отвечал. Я всполошился, побежал туда. Там обнаружил сына убитым… Сперва увидел следы волочения — как его из коридора тащили в комнату. Он лежал, накрытый своими же покрывалами…»

Уже к вечеру полиция вышла на след подозреваемого. Родители убитого, жившие по соседству, заметили и смогли описать подозрительного гостя в доме своего сына.

Сергей Артемов, отец погибщего: «Я всего в 40 метрах от сына живу. И слава богу что я увидел этого человека. Так бы его и не нашли. Спасибо полиции, что его нашли…»

Как установлено, хозяин заподозрил своего гостя в том, что тот украл у него деньги. Между ними произошла ссора, в ходе которой гость железной трубой раздробил голову хозяина, а затем еще изрешетил ножом его грудь.

Суд отметил качественную работу органов прокуратуры и вынес частное определение на имя прокурора ЮКО о профессиональной работе следственного прокурора Каната Жунисова, благодаря которому судебное разбирательство было проведено в кратчайшие сроки.