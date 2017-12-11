В ДВД ЮКО сменился начальник

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов назначил Кайрата Дальбекова новым начальником ДВД ЮКО. Как сообщили в пресс-службе МВД РК, ротация начальника проведена в соответствии с законом РК «О правоохранительной службе».

«Начальником ДВД Южно-Казахстанской области назначен полковник полиции Дальбеков Кайрат Султанбаевич. Кайрат Дальбеков ранее руководил ДВД Мангистауской области», — сообщили в пресс-службе МВД РК.

Кайрат Дальбеков родился 1 сентября 1963 года в селе Ак-Су Сайрамского района Чимкентской области. В 1985 году окончил высшую школу Министерства внутренних дел Караганды. Свою трудовую деятельность начал в 1989 году оперуполномоченным оперативного отделения ИЧ-167/1 Чимкентского областного исполнительного комитета. С 1989 по 1991 годы работал оперуполномоченным управления внутренних дел Чимкентского исполнительного комитета, а с 1991 по 1992 годы — инспектором отдела специалистов УВД.

С 1993 по 1994 годы трудился оперуполномоченным отделения уголовного розыска по борьбе с имущественной преступностью УВД города Чимкента, а затем старшим оперуполномоченным третьего отдела по особо важным делам управления по Южно-Казахстанской области государственного следственного комитета. С июня по ноябрь 1996 года был начальником отдела по борьбе с бандитизмом и разбойным нападением, начальником управления уголовного розыска следственного комитета по Южно-Казахстанской области. Затем до июня 1997 года возглавлял управление следствия по особо тяжелым преступлениям государственного следственного комитета по Южно-Казахстанской области.

С 1997 по 2004 годы работал на должностях начальника отдела по раскрытию разбойных нападений, грабежа и мошеннических преступлений криминальной полиции УВД ЮКО, начальником отдела по борьбе с кражами управления службы уголовного розыска криминальной полиции УВД ЮКО, первым заместителем начальника УВД Мактааральского района ЮКО, начальником УВД Кентау.

С 2004 по 2009 годы был начальником 2-ПБ УВД ЮКО города Чимкента, УВД Байского района ЮКО города Чимкента, управления криминальной полиции ЮКО, УВД Мактааральского района ЮКО. С мая 2009 года по сентябрь 2011 года трудился заместителем начальника ДВД ЮКО, а с сентября 2011 года по сентябрь 2013 года первым заместителем ДВД ЮКО. С сентября 2013 года работал начальником ДВД Мангистауской области. Воспитывает троих детей.