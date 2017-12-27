В каком городе Казахстана самая красивая елка

По традиции во всех городах Казахстана дали старт новогодним празднованиям. Елки зажглись почти во всех городах. Tengrinews.kz предлагает оценить новогодних красавиц в разных городах Казахстана.

Главную елку страны торжественно зажгли 18 декабря на территории выставочного комплекса EXPO-2017. Новогодняя красавица установлена у подножия павильона «Нур Алем». Гостей вечера развлекали Дед Мороз и Снегурочка.

В Алматы 18 декабря одновременно зажгли восемь елок, но отдельного мероприятия с ведущими и концертной программой не было. Главная городская елка по традиции была установлена на площади Абая перед Дворцом Республики. Новогодние 12-метровые елки также украсили территорию около Парка Первого Президента, стадиона «Алматы Арена», площади перед ГАТОБ имени Абая, театром САЦ, Наурызбайским акиматом и Центральным стадионом. Еще одна футуристическая елка была зажжена на площади Астана.

Также отмечалось, что прошлогодние декорации после реставрационных работ используют и в этом году. Управление культуры и архивов Алматы из местного бюджета на украшение города к мероприятиям в декабре получило 175 миллионов тенге.

Усть-Каменогорск стал первым городом Казахстана, где в этом году на центральной площади установили елку. Лесную красавицу привезли в город еще в середине ноября с Черемшанского лесничества. Ее высота 24 метра, и чтобы нарядить главный символ новогоднего праздника, потребовалось более 500 шаров. На них и на оплату труда тех, кто украшал, из городского бюджета потратили порядка четырех миллионов тенге. Правда, после того как елку украсили, самой лесной красавицы стало совсем не видно.

В Талдыкоргане установлены три елки высотой от 18 до 22 метров, которые расположились на новой набережной реки Каратал, в парке «Жастар» и на центральной площади. Все они являются искусственными, и на их монтаж и обновление оформления из бюджета выделено десять миллионов тенге. В отделе ЖКХ города отметили, что эти средства направлены не только на оформление самих елок, но и прилегающих территорий.

В Семее главную елку города торжественно зажгли 22 декабря. В честь этого события прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. Зажег новогоднюю красавицу аким города Ермак Салимов, поздравивший всех горожан с наступающим праздником. Отметим, что в этом году на новогоднее украшение города изначально выделялось десять миллионов тенге.

Однако эту сумму удалось сильно сократить, так как две организации, выигравшие тендер, согласились выполнить работы за меньшую сумму. В итоге порядка 1,5 миллиона тенге направлено на монтаж, украшение и дальнейший демонтаж новогодней елки и около 2,5 миллиона — на изготовление и установку скульптурных групп изо льда. Такая альтернатива предложена вместо ледового городка. Высота елки 15 метров. Она верно служит главным новогодним украшением центральной площади уже на протяжении восьми лет. В этом году ее украсят уже другие, но далеко не новые игрушки.

Как сообщили в акимате, у организации, занимавшейся ранее монтажом елок в других городах, остались использованные елочные украшения, которыми теперь наряжена главная елка Семея. Всего использовано более 200 новогодних шаров и 65 светодиодных снежинок. К слову, акимат намерен приобрести новую искусственную красавицу для города уже в следующем году.

Главную елку в Павлодаре зажгли 18 декабря. Несмотря на морозную погоду, посмотреть красочное шоу и поделиться предновогодним настроением пришли сотни горожан. Зажег елку посохом Деда Мороза аким Павлодара Нуржан Ашимбетов.

Отметим, новогоднюю красавицу традиционно установили напротив областного акимата. По информации пресс-службы акима города, праздничное оформление в этом году обошлось бюджету в 16 миллионов тенге. На эти деньги установили отреставрированные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, сказочных животных, выстроили две пятиметровые ледяные горки — в городском парке и на Центральной набережной.

Кроме того, в эту сумму вошли иллюминация, а также монтаж и демонтаж самой 30-метровой новогодней красавицы. Елка была приобретена еще в 2013 году за 38 миллионов тенге. Конструкцию украшают 480 игрушек и гирлянда «Северное сияние» (3 000 метров кабеля). Все элементы новогоднего оформления использовались в предыдущие годы. В текущем году проведены реставрация и ремонт элементов оформления.

Шымкент вне конкуренции…

(все шымкентцы сейчас с нетерпением ждут восстановления новогодних красавиц в городе) И все же…

В Шымкенте 20 декабря зажгли огни главной 17-метровой елки на площади имени аль-Фараби. Главные елки поставили в трех местах: на площади имени аль-Фараби, в сквере «Шәмші әлемі», на площади административно-делового центра. В качестве главной елки установили «лесную красавицу», приобретенную три года назад. Ее украсили 200 игрушек.

31 декабря будут организованы праздничные мероприятия, посвященные Новому году, на площади имени аль-Фараби с 11.00 часов дня до 00.30 часов ночи (концертная программа, дискотека, праздничный салют).

В текущем году на подготовку Тараза к Новому году из городского бюджета выделено 2,6 миллиона тенге. На эти деньги 17 декабря на центральной площади Достык установили главную елку области. Из этих же средств оплатят и новогодний салют, запланированный на 31 декабря. В этом году высота елки составляет 18 метров. Украсить город вызвались местные предприниматели, а также городские организации. Они помогли приобрести неоны, дюралайты, гирлянды и баннеры.

Новогодние елки также установлены в Парке Первого Президента, в аэропорту, у торгового дома «Дос-Нар», бизнес-центра Arai Plaza.

В Уральске главная елка высотой 24 метра установлена на новой городской площади. Ориентировочная стоимость — семь миллионов тенге. Рядом с ней залит каток, где все желающие могут покататься на коньках под музыку. Церемония зажжения главной елки прошла 22 декабря.

Кроме этого, новогодние елки установлены на площади Абая (15 метров), в городском парке культуры и отдыха, на набережной реки Урал, скверах «Лепесток», СОШ № 20, в поселке Деркул. Также будут оформлены новая площадь, аллея по улице Д. Нурпеисовой, площади М. Маметовой и С. Датова, скверы города.

«31 декабря в 20 часов на площади Абая начнется театрализованное представление с участием новогодних персонажей. Гостей праздника ждет масса сюрпризов», — отметил заместитель акима Уральска Мирболат Нуржанов.

В этом году деньги на новогоднее оформление в Петропавловске не предусмотрены. Выделять средства не будут по поручению акима СКО Кумара Аксакалова. Петропавловск украсили прошлогодними украшениями — это десятки километров гирлянд и множество малых архитектурных форм.

20 декабря в Актобе на проспекте Абая состоялось зажжение огней на главной елке города. Зажигать ее Деду Морозу помогли победитель республиканского телепроекта «Мен қазақпын» Ардак Елеусиз и известная спортсменка, многократная чемпионка Казахстана, Азии и мира по самбо Райса Байлиева.

30-метровая конструкция, самая большая в Актюбинской области, обошлась бюджету в ноль тенге. Искусственная красавица была приобретена еще в 2011 году на спонсорские средства. Правда, «дерево» пришлось немного подремонтировать — из-за вандалов была подпорчена его нижняя часть, рассказали в секторе благоустройства и озеленения городского отдела ЖКХ.

Для ночного оформления главной елки было использовано 38 гирлянд общей длиной более одного километра. Кроме этого, елка украшена национальным орнаментом. Управление светодиодным ночным освещением елки проводится с помощью записанной компьютерной программы.

Вторая по высоте елка, 18-метровая, установлена в парке имени Первого Президента, еще две 12-метровых украсят площадь перед городским акиматом и сквер Влюбленных на улице Братьев Жубановых.

В акимате Атырау отметили, что главная елка высотой 20 метров традиционно устанавливается на площади Исатая-Махамбета. Также елки меньшего размера планируется установить еще на шести-семи площадях и улицах города. В этих целях была составлена смета расходов (монтаж-демонтаж, оформление елок) на общую сумму 23 миллиона тенге. Основное мероприятие пройдет на площади Исатая-Махамбета 31 декабря 2017 года.

В Костанае в 2017 году главная елка не приобреталась, она искусственная и служит несколько лет. 22-метровая елка установлена перед областным акиматом. Она полностью украшена низковольтным светодиодным оборудованием. Приобретены комплекты освещения, создающие светодиодный фон елки. Основным украшением ели стали светодиодные пиксели диаметром 150 миллиметров в количестве около 600 штук.

В этом году установлены три елки, для этого на средства из бюджета были приобретены две новые. Размещены они в новом парке по улице Гашека и на территории Бульвара молодежи. Здесь же установлены светодиодные композиции различных форм и размеров, оформлены деревья центральных аллей. Засверкают также более десяти светодиодных фонтанов. Конструкции изготовлены и оформлены таким образом, что они создают впечатление реальных водных брызг.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поздравил горожан с праздником 26 декабря: именно в этот день зажглась главная зеленая красавица города. Ее впервые за три года нарядили в новые гирлянды и шары, но 25-метровый каркас остался прежним. На ее украшение в этом году ушло 4,7 миллиона тенге.

Всего же на украшение шахтерской столицы ко всем декабрьским праздникам власти потратили 100 миллионов тенге. Помимо привычных арок, шаров и елок разного размера в городе появился новый световой фонтан диаметром 25 метров. Его установили на Каскадной площади.

Народные гуляния в Караганде прошли под веселую музыку и в компании с десятками Дедов Морозов и Снегурочек — их парад для Шахтерской столицы уже добрая традиция.

Главная новогодняя елка Акмолинской области по традиции установлена на площади Тәуелсіздік в Кокшетау. Высота новогодней красавицы составляет 22 метра. Украшают ель 200 игрушек, в числе которых есть и стеклянные шары, и искусственные игрушки, а чтобы ель осветить праздничными огнями, потребовалось 500 метров гирлянды.

Тем временем в социальных сетях массово обсуждается новогодняя елка города Атбасар Акмолинской области, которая вызвала неоднозначную реакцию акмолинцев на ее непраздничное оформление.

Позже появилось фото украшенной новогодней елки. В городском акимате пояснили, что искусственная ель в 2017-2018 годах устанавливается впервые с целью рационального использования природных ресурсов. Ранее в Атбасаре устанавливали живую ель. К тому же елочные шары, украшающие елку, — ручной работы. Над ними трудились атбасарские школьники. На оформление новогодней ели потребовалось чуть более 500 тысяч тенге. На сегодня елка оформлена и стала украшением площади районного центра.

В Актау установили первую 12-метровую новогоднюю елку на площади Ынтымак, вторую — на площади Астана. Акиматом города в 2015 году были приобретены две искусственные ели на 11,2 миллиона тенге. В этом году заменили только гирлянды и поврежденные украшения. Из местного бюджета на оформление города к Новому году выделили 13,9 миллиона тенге.

25 декабря состоялась церемония зажжения новогодней елки на центральной площади Кызылорды. Использовали елку 2015 года, новую для этих целей не покупали. Ее высота 23 метра, а ширина — 10 метров. Отметим, в этом году на праздничное оформление Кызылорды к Новому году из местного бюджета выделено 11 миллионов тенге, в том числе 1,5 миллиона тенге — на установку и украшение новогодней елки.

На остальные средства в разных районах областного центра установлены четыре елки высотой 10 метров, в местах массового скопления людей размещены светодиодные украшения и билборды.