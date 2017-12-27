В каком городе Казахстана самая красивая елка

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По традиции во всех городах Казахстана дали старт новогодним празднованиям. Елки зажглись почти во всех городах. Tengrinews.kz предлагает оценить новогодних красавиц в разных городах Казахстана.

Главную елку страны торжественно зажгли 18 декабря на территории выставочного комплекса EXPO-2017. Новогодняя красавица установлена у подножия павильона «Нур Алем». Гостей вечера развлекали Дед Мороз и Снегурочка.

Астана
Астана. Фото: Мухтар Холдарбеков

В Алматы 18 декабря одновременно зажгли восемь елок, но отдельного мероприятия с ведущими и концертной программой не было. Главная городская елка по традиции была установлена на площади Абая перед Дворцом Республики. Новогодние 12-метровые елки также украсили территорию около Парка Первого Президента, стадиона «Алматы Арена», площади перед ГАТОБ имени Абая, театром САЦ, Наурызбайским акиматом и Центральным стадионом. Еще одна футуристическая елка была зажжена на площади Астана.

Алматы.
Алматы. Фото пресс-службы акимата Алматы / Кайрат Конуспаев©

Также отмечалось, что прошлогодние декорации после реставрационных работ используют и в этом году. Управление культуры и архивов Алматы из местного бюджета на украшение города к мероприятиям в декабре получило 175 миллионов тенге.

Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск

Усть-Каменогорск стал первым городом Казахстана, где в этом году на центральной площади установили елку. Лесную красавицу привезли в город еще в середине ноября с Черемшанского лесничества. Ее высота 24 метра, и чтобы нарядить главный символ новогоднего праздника, потребовалось более 500 шаров. На них и на оплату труда тех, кто украшал, из городского бюджета потратили порядка четырех миллионов тенге. Правда, после того как елку украсили, самой лесной красавицы стало совсем не видно.

Талдыкорган
Талдыкорган

В Талдыкоргане установлены три елки высотой от 18 до 22 метров, которые расположились на новой набережной реки Каратал, в парке «Жастар» и на центральной площади. Все они являются искусственными, и на их монтаж и обновление оформления из бюджета выделено десять миллионов тенге. В отделе ЖКХ города отметили, что эти средства направлены не только на оформление самих елок, но и прилегающих территорий.

Семей
Семей

В Семее главную елку города торжественно зажгли 22 декабря. В честь этого события прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. Зажег новогоднюю красавицу аким города Ермак Салимов, поздравивший всех горожан с наступающим праздником. Отметим, что в этом году на новогоднее украшение города изначально выделялось десять миллионов тенге.

Однако эту сумму удалось сильно сократить, так как две организации, выигравшие тендер, согласились выполнить работы за меньшую сумму. В итоге порядка 1,5 миллиона тенге направлено на монтаж, украшение и дальнейший демонтаж новогодней елки и около 2,5 миллиона — на изготовление и установку скульптурных групп изо льда. Такая альтернатива предложена вместо ледового городка. Высота елки 15 метров. Она верно служит главным новогодним украшением центральной площади уже на протяжении восьми лет. В этом году ее украсят уже другие, но далеко не новые игрушки.

Как сообщили в акимате, у организации, занимавшейся ранее монтажом елок в других городах, остались использованные елочные украшения, которыми теперь наряжена главная елка Семея. Всего использовано более 200 новогодних шаров и 65 светодиодных снежинок. К слову, акимат намерен приобрести новую искусственную красавицу для города уже в следующем году.

Павлодар
Павлодар

Главную елку в Павлодаре зажгли 18 декабря. Несмотря на морозную погоду, посмотреть красочное шоу и поделиться предновогодним настроением пришли сотни горожан. Зажег елку посохом Деда Мороза аким Павлодара Нуржан Ашимбетов.

Отметим, новогоднюю красавицу традиционно установили напротив областного акимата. По информации пресс-службы акима города, праздничное оформление в этом году обошлось бюджету в 16 миллионов тенге. На эти деньги установили отреставрированные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, сказочных животных, выстроили две пятиметровые ледяные горки — в городском парке и на Центральной набережной.

Кроме того, в эту сумму вошли иллюминация, а также монтаж и демонтаж самой 30-метровой новогодней красавицы. Елка была приобретена еще в 2013 году за 38 миллионов тенге. Конструкцию украшают 480 игрушек и гирлянда «Северное сияние» (3 000 метров кабеля). Все элементы новогоднего оформления использовались в предыдущие годы. В текущем году проведены реставрация и ремонт элементов оформления.

Шымкент
Шымкент

Шымкент вне конкуренции…

(все шымкентцы сейчас с нетерпением ждут восстановления новогодних красавиц в городе) И все же…

В Шымкенте 20 декабря зажгли огни главной 17-метровой елки на площади имени аль-Фараби. Главные елки поставили в трех местах: на площади имени аль-Фараби, в сквере «Шәмші әлемі», на площади административно-делового центра. В качестве главной елки установили «лесную красавицу», приобретенную три года назад. Ее украсили 200 игрушек.

31 декабря будут организованы праздничные мероприятия, посвященные Новому году, на площади имени аль-Фараби с 11.00 часов дня до 00.30 часов ночи (концертная программа, дискотека, праздничный салют).

Тараз
Тараз

В текущем году на подготовку Тараза к Новому году из городского бюджета выделено 2,6 миллиона тенге. На эти деньги 17 декабря на центральной площади Достык установили главную елку области. Из этих же средств оплатят и новогодний салют, запланированный на 31 декабря. В этом году высота елки составляет 18 метров. Украсить город вызвались местные предприниматели, а также городские организации. Они помогли приобрести неоны, дюралайты, гирлянды и баннеры.

Новогодние елки также установлены в Парке Первого Президента, в аэропорту, у торгового дома «Дос-Нар», бизнес-центра Arai Plaza.

Уральск
Уральск

В Уральске главная елка высотой 24 метра установлена на новой городской площади. Ориентировочная стоимость — семь миллионов тенге. Рядом с ней залит каток, где все желающие могут покататься на коньках под музыку. Церемония зажжения главной елки прошла 22 декабря.

Кроме этого, новогодние елки установлены на площади Абая (15 метров), в городском парке культуры и отдыха, на набережной реки Урал, скверах «Лепесток», СОШ № 20, в поселке Деркул. Также будут оформлены новая площадь, аллея по улице Д. Нурпеисовой, площади М. Маметовой и С. Датова, скверы города.

«31 декабря в 20 часов на площади Абая начнется театрализованное представление с участием новогодних персонажей. Гостей праздника ждет масса сюрпризов», — отметил заместитель акима Уральска Мирболат Нуржанов.

Петропавловск
Петропавловск. Фото: Рустам Файзулин

В этом году деньги на новогоднее оформление в Петропавловске не предусмотрены. Выделять средства не будут по поручению акима СКО Кумара Аксакалова. Петропавловск украсили прошлогодними украшениями — это десятки километров гирлянд и множество малых архитектурных форм.

Актобе
Актобе

20 декабря в Актобе на проспекте Абая состоялось зажжение огней на главной елке города. Зажигать ее Деду Морозу помогли победитель республиканского телепроекта «Мен қазақпын» Ардак Елеусиз и известная спортсменка, многократная чемпионка Казахстана, Азии и мира по самбо Райса Байлиева.

30-метровая конструкция, самая большая в Актюбинской области, обошлась бюджету в ноль тенге. Искусственная красавица была приобретена еще в 2011 году на спонсорские средства. Правда, «дерево» пришлось немного подремонтировать — из-за вандалов была подпорчена его нижняя часть, рассказали в секторе благоустройства и озеленения городского отдела ЖКХ.

Для ночного оформления главной елки было использовано 38 гирлянд общей длиной более одного километра. Кроме этого, елка украшена национальным орнаментом. Управление светодиодным ночным освещением елки проводится с помощью записанной компьютерной программы.

Вторая по высоте елка, 18-метровая, установлена в парке имени Первого Президента, еще две 12-метровых украсят площадь перед городским акиматом и сквер Влюбленных на улице Братьев Жубановых.

Атырау
Атырау

В акимате Атырау отметили, что главная елка высотой 20 метров традиционно устанавливается на площади Исатая-Махамбета. Также елки меньшего размера планируется установить еще на шести-семи площадях и улицах города. В этих целях была составлена смета расходов (монтаж-демонтаж, оформление елок) на общую сумму 23 миллиона тенге. Основное мероприятие пройдет на площади Исатая-Махамбета 31 декабря 2017 года.

Костанай
Костанай

В Костанае в 2017 году главная елка не приобреталась, она искусственная и служит несколько лет. 22-метровая елка установлена перед областным акиматом. Она полностью украшена низковольтным светодиодным оборудованием. Приобретены комплекты освещения, создающие светодиодный фон елки. Основным украшением ели стали светодиодные пиксели диаметром 150 миллиметров в количестве около 600 штук.

В этом году установлены три елки, для этого на средства из бюджета были приобретены две новые. Размещены они в новом парке по улице Гашека и на территории Бульвара молодежи. Здесь же установлены светодиодные композиции различных форм и размеров, оформлены деревья центральных аллей. Засверкают также более десяти светодиодных фонтанов. Конструкции изготовлены и оформлены таким образом, что они создают впечатление реальных водных брызг.

Караганда
Караганда. Фото: Сергей Муравьев

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поздравил горожан с праздником 26 декабря: именно в этот день зажглась главная зеленая красавица города. Ее впервые за три года нарядили в новые гирлянды и шары, но 25-метровый каркас остался прежним. На ее украшение в этом году ушло 4,7 миллиона тенге.

Всего же на украшение шахтерской столицы ко всем декабрьским праздникам власти потратили 100 миллионов тенге. Помимо привычных арок, шаров и елок разного размера в городе появился новый световой фонтан диаметром 25 метров. Его установили на Каскадной площади.

Народные гуляния в Караганде прошли под веселую музыку и в компании с десятками Дедов Морозов и Снегурочек — их парад для Шахтерской столицы уже добрая традиция.

Атбасар
Атбасар

Главная новогодняя елка Акмолинской области по традиции установлена на площади Тәуелсіздік в Кокшетау. Высота новогодней красавицы составляет 22 метра. Украшают ель 200 игрушек, в числе которых есть и стеклянные шары, и искусственные игрушки, а чтобы ель осветить праздничными огнями, потребовалось 500 метров гирлянды.

Тем временем в социальных сетях массово обсуждается новогодняя елка города Атбасар Акмолинской области, которая вызвала неоднозначную реакцию акмолинцев на ее непраздничное оформление.

Позже появилось фото украшенной новогодней елки. В городском акимате пояснили, что искусственная ель в 2017-2018 годах устанавливается впервые с целью рационального использования природных ресурсов. Ранее в Атбасаре устанавливали живую ель. К тому же елочные шары, украшающие елку, — ручной работы. Над ними трудились атбасарские школьники. На оформление новогодней ели потребовалось чуть более 500 тысяч тенге. На сегодня елка оформлена и стала украшением площади районного центра.

Актау
Актау

В Актау установили первую 12-метровую новогоднюю елку на площади Ынтымак, вторую — на площади Астана. Акиматом города в 2015 году были приобретены две искусственные ели на 11,2 миллиона тенге. В этом году заменили только гирлянды и поврежденные украшения. Из местного бюджета на оформление города к Новому году выделили 13,9 миллиона тенге.

Кызылорда
Кызылорда. Фото: Tengrinews.kz

25 декабря состоялась церемония зажжения новогодней елки на центральной площади Кызылорды. Использовали елку 2015 года, новую для этих целей не покупали. Ее высота 23 метра, а ширина — 10 метров. Отметим, в этом году на праздничное оформление Кызылорды к Новому году из местного бюджета выделено 11 миллионов тенге, в том числе 1,5 миллиона тенге — на установку и украшение новогодней елки.

На остальные средства в разных районах областного центра установлены четыре елки высотой 10 метров, в местах массового скопления людей размещены светодиодные украшения и билборды.

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