В канун Нового года в Шымкенте открыл свои двери торговый центр «Север»

В канун Нового года свои двери для шымкентцев открыл новый торговый центр «Север». Одежда, обувь, аксессуары, футкорты и множество приятных мелочей — все это теперь можно увидеть и купить в новом торговом доме «Север».

Сотни горожан собрались на долгожданное открытие нового торгового центра «Север». В церемонии открытия нового объекта, построенного по современным стандартам, помимо горожан, принимают участие депутаты городского маслихата и звезды отечественного шоу-бизнеса.

Даурен Битимиров, исполняющий директор компании «Зерде»: «Мы искренне хотели создать такое место, где наши гости, наши горожане, наши друзья, могли бы приходить и в тепле, в комфорте и в уюте совершать покупки. Руководствуясь этим, мы в течение одного года построили этот торговый центр. Поэтому, всех вас поздравляем и ждем с нетерпением».

На семи тысячах квадратных метров расположились более 50 бутиков с популярными дизайнерскими и косметическими брендами, спортивными товарами, украшениями и товарами для дома. А на цокольном этаже торгового центра разместился восточный базарчик. Здесь будет представлена продукция отечественного производства.

Сауле Копжасаровна, жительница г. Шымкента: «В 1995 году здесь был построен небольшой базар. Потом, потихоньку, начали строиться бутики. Теперь на этом месте расположился современный торговый центр. Мы очень рады открытию этого центра. Ведь те, кто работал здесь, на базаре, без работы не остались. Руководство торгового центра выделило специальные места для этих людей. Теперь продавцы будут работать в комфортных условиях».

Руководство торгового центра «Север» планирует обслуживать ежедневно более 10 тысяч человек. С открытием работу здесь получили более 200 человек. Своим покупателям «Север» гарантирует не только увлекательный шопинг, но и прекрасный отдых. Торговый центр планирует регулярно проводить акции и розыгрыши ценных призов среди покупателей.

Николай Путилин

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