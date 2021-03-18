Переговоры увенчались успехом. Сегодня в здание торгового центра Баян Сулу» подключили электроэнергию.

Как сообщили в Абайском районном акимате, они совместно с представителями районной прокуратуры встретились с руководителем ТОО Оңтүстік Жарық Транзит» Салтанат Игисиновой. В ходе переговоров пришли к обоюдному решению. Согласно графика погашения долгов руководство ТЦ Баян Сулу» обязаны в течение 10 месяцев выплатить долг. Это по 2 млн тенге в месяц, кроме потребленной энергии.

По информации представителя районного акимата, дело рассматривается в суде. Если суд вынесет решение в пользу ТЦ «Баян сұлу», то ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» перечисленная сумму долга будет возвращена.

Шынар Оразова