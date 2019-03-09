В крупном торгово-развлекательном центре Астаны на девушку, которая спускались по эскалатору, упала пальма.

Шокирующие кадры с места происшествия снял на камеру мобильного один из посетителей торгового центра. На кадрах видно, как обездвиженный человек лежит под придавленной пальмой, а вокруг собралась многолюдная толпа.

В комментариях очевидцы пишут, что дерево упало на девушку с четвертого этажа.

Инцидент произошел вечером пятницы, 8 марта. К месту происшествия были отправлены полицейские, сообщили Sputnik Казахстан в департаменте полиции.С травмами пострадавшую доставили во вторую городскую больницу. В медучреждении 32-летней жительнице Астаны поставили предварительный диагноз — перелом грудного отдела позвоночника.

«Она сейчас стабильна, в сознании, контактна. Предварительный диагноз — закрытый компрессионный, не осложненный перелом тела одиннадцатого грудного позвонка. На данный момент обследуется, проводится компьютерная томография грудного и поясничного отделов. Ходить она будет, руки и ноги двигаются. Но за счет болевого синдрома она сейчас соблюдает постельный режим», – рассказали корреспонденту Sputnik Казахстан врачи второй городской больницы.

По данному факту проводится досудебное расследование по уголовной статье 306 «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили Sputnik в полиции.

Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Дело взято на контроль руководства столичного департамента полиции.Представители крупного ТРЦ пока никак не комментируют произошедшее.

Ранее в Атырау трое посетителей торгового центра упали с эскалатора. В результате чрезвычайного происшествия две женщины и трехлетний ребенок с различными травмами были доставлены в больницу.