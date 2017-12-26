В канун нового года запущены два дополнительных поезда «Шымкент-Астана»

В канун нового года запущены два поезда «Шымкент-Астана», сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки». Дополнительные поезда было решено ввести в связи с увеличением пассажиропотока.

Назначен поезд сообщением Астана Нурлы жол — Шымкент на два рейса. Поезд из Астаны отправляется 27 и 29 декабря в 22 часов 46 минут и прибывает в Шымкент 28 и 30 декабря в 17 часов 5 минут.

В обратном направлении из Шымкента отправляется 28 и 30 декабря в 18 часов 5 минут и в Астану прибывает 29 и 31 декабря 2017 года в 12 часов 54 минуты.

Напомним, ранее с 15 декабря были введены еще 15 дополнительных поездов и прицеплена тысяча вагонов по наиболее востребованным маршрутам.

Для получения более подробной информации пассажиров просят обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105.