Акимат Шымкента сообщил, что 10 декабря с 9 утра до 15 часов дня, в связи с ремонтом, будет ограничена подача электроэнергии по следующим адресам:
- Ул. Кабанбай батыра, Туркестанская, Толе би, Ташенова, пр. Тауке-хана, район Верхнего рынка и Старого автовокзала.
- Ул. Джангельдина, Гагарина, Абая, Громова, мкр. Карасу, район Колоса.
Район мкр. Отырар, Восток, Сайрам, ул. Байтурсынова, Желтоксан, район областной типографии.
- Район ул. Халтурина, Казыбек би, Желтоксан, Кунаева-Иляева.
Район Химфарма, Еламан, Онтустик, К. Цеткин, Лесхоз, обл военкомат, ул. Жибек жолы, мкр Азат, Кара жол, мкр. Самал-1, 2, Агропром, 4 мкр.
- 112 кв, 8 мкр., ул. Астраханцева, Темирлановское шоссе, район Янги шахара.
Часть мкр 15, 11, 12, Долорес-Сайрамская.
- Район Северо-Запад, мкр. Самал-3, Тельмана, Кызыл жар, Ынтымак, Коммунизм.
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1 Комментарий Включено "В некоторых районах Шымкента ожидается отключение электроэнергии"