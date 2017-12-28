В Шымкенте часть улицы Аскарова закрывается в связи с новогодними ярмарками. Участок улицы, прилегающий к площади Аль-Фараби закроется для сквозного движения автомобилей до 13 января.

Уже сегодня вдоль обочин дороги установлены крытые лотки для торговли. Первая ярмарка областного масштаба стартует уже 30 декабря. На ярмарке будут представлены экологически чистые продукты и товары южноказахстанских производителей.

Начало ярмарки в 9:00. Организаторы заявили о 20-30% скидках на все виды товара. К слову, на самой площади уже заканчивается монтаж новогодней елки вместо «унесенной ветром». Так что на ярмарку стоит идти всей семьей — порадовать детей праздничным нарядом города.

Акимат Шымкента призывает водителей города к пониманию и обращает внимание на необходимость изменения своих маршрутов движения, чтобы избежать заторов на центральных улицах города.