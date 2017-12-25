В Шымкенте на газопровод упало дерево. В результате деформации надземного газопровода, 142 абонента остались без газоснабжения.

«25 декабря в 00 часов 05 минут в диспетчерскую поступило сообщение от абонента Бабажанова, что по адресу: ул. Сасбукаева, 86 в результате падения дерева на два надземных газопровода низкого давления д-25мм после индивидуального ШРП, произошел полный порыв газопровода среднего давления д-32мм до инд.ШРП, деформированы газопроводы низкого давления д-25мм», — сообщили в газовом хозяйстве Шымкента.

Утечка газа локализовали. Специалисты закрыли задвижку д-76мм в г/колодце. Без газоснабжения осталось 71 индивидуальной ШРП – 142 абонента частного сектора. Ведутся восстановительные работы.