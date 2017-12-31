В Шымкенте тепло и солнечно — погоду на праздничные выходные озвучили синоптики. По прогнозам РГП «Казгидромет» в областном центре 31 декабря, а также 1 и 2 января ожидается в среднем 12 градусов со знаком плюс, ясно, солнечно и без осадков. Правда, есть вероятность усиления ветра.

А в целом по Казахстану вновь господствует антициклон, сообщили в Казгидромете.

Циклон, ставший причиной снегопадов, метелей и гололеда сместился на Сибирь. В ближайшие сутки, связанный с ним холодный фронт вызовет снегопады и метель на крайнем востоке Казахстана.

Территория республики вновь окажется под влиянием антициклона, который будет определять погоду на большей части Казахстана в праздничные новогодние дни. Пре-имущественно ожидается морозная погода без осадков.

В южных и центральных областях ожидается усиление восточного ветра, местами до 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с и низовая метель, ухудшающая видимость менее 800 м, особенно в горных перевалах юга республики.

Температура воздуха по-прежнему будет выше климатической нормы, лишь на востоке она будет близкой к норме.