В Шымкенте за счет городского бюджета бесплатным питанием будут обеспечены 17 тысяч школьников. Вопрос о выделении средств был решен на итоговой сессии городского маслихата Шымкента. Депутаты добились дополнительного финансирования для шести тысяч вновь прибывших в школы ребятишек.

В Шымкенте обсудили бюджет города на 2018 год. Городская казна составляет 114 млрд. 850 млн. тенге. О том, куда будут направлены городские средства, рассказали депутаты областного центра.

Во время обсуждения бюджета депутаты выступили с рядом предложений. Так, они потребовали обеспечить детей из малообеспеченных семей бесплатным горячим питанием. 11 тысяч школьников из малообеспеченных семей ежегодно обеспечиваются горячим питанием. В этом году список пополнился еще шестью тысячами школьников. В казне средств на их обеспечение нет. Это вызвало негодование народных избранников.

Благодаря настойчивости депутатов, было решено выделить средства на питание этих 6000 детей. Акимат пообещал найти деньги на эти цели.

Решен и вопрос строительства школы в Таскене.

Для консервации подстанции в Бозарыке, строительство которой было начато в 2015 году, необходимо 20 миллионов тенге. Строительство подстанции в свое время начинало ТОО «Шымкентхиммонтаж», компания получила на эти цели 5,5 млрд. Вот только работу до ума подрядчики не довели.

Прошло три суда. Так ничего и не сделано. Теперь необходимы средства на содержание здания и защиту его от разрушения.

Предложений у депутатов по бюджету было немало. Глава Шымкента призвал не расслабляться, впереди еще много работы. Под занавес итоговой сессии, были вручены благодарственные письма людям, внесшим вклад в развитие города.

Саида Турсуметова