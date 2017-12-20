В ЮКО назначен новый заместитель акима области. Сегодня распоряжением акима Южно-Казахстанской области по согласованию с Администрацией Президента РК на должность первого заместителя акима Южно-Казахстанской области назначен Усербаев Алипбек Шарипбекович.

Глава региона поручил новому заместителю проанализировать актуальные проблемы в курируемых сферах и разработать план мероприятий для предстоящей работы.

Ранее занимавший эту должность Дархан Сатыбалды уволен по собственному желанию в связи с выездом на обучение за рубеж. В свою очередь аким области Ж. Туймебаев поблагодарил Сатыбалды за плодотворную работу в регионе и наградил его медалью «За заслуги перед областью».

Алипбек Усербаев, 1961 года рождения, образование высшее, квалификация по специальности – инженер-химик-технолог.

Трудовую деятельность начал в 1983 году машинистом Карагандинского завода асбоцемизделий. 1986-2014 годы занимал должности инженера лаборатории, мастера, экономиста, начальника цеха, главного инженера комбината строительных деталей и конструкций города Туркестана, директора филиалов комбината нерудных материалов АО «Қуат Суиндустрия», АО «KazakhConstruction Industry».

Был временно исполняющим обязанности секретаря Туркестанского городского маслихата, заведующим отделом строительства города Туркестана, заместителем акима городов Кентау, Туркестана, акимом города Туркестана, руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.

С сентября 2014 года и до сегодняшнего дня занимал должность акима города Туркестана Южно-Казахстанской области.

Пресс-служба акима ЮКО