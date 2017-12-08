В ЮКО выдано более 50-ти тысяч идентификационных документов на земельные участки. Департамент земельного кадастра и технического обследования недвижимости Южно-Казахстанской области проделал ряд масштабных работ по оказанию государственных и коммерческих услуг населению.

В частности, выдано более 50-ти тысяч идентификационных документов и около 25 тысячи технических паспортов на объекты недвижимости. Об этом сегодня на пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщил директор Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости Данабек Исабеков.

По его словам, департамент оказывает 14 государственных и более 30–ти коммерческих услуг. В частности, оформляет и выдает акты на право частной собственности, а также определяет кадастровую стоимость земельного участка.

«Наиболее востребованные виды деятельности – подготовка идентификационных документов на земельные участки и технических паспортов объектов недвижимости. В настоящее время прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляются через Центры обслуживания населения», — сказал Д.Исабеков.

Наряду с этим, с марта 2017 года в Казыгуртском районном отделении областного департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости запущен пилотный проект. В целях реализации пилотного проекта создана рабочая группа, которая осуществляет контроль качества предоставляемых услуг по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Следует отметить, что по возникшим вопросам, обращениям и жалобам, а также в случаях некорректного обслуживания работниками учреждения, необходимо обратиться на специальный номер мессенджера «WhatsApp» +7 747-703-76-21. Кроме того, во всех отделениях департамента установлены ящики жалоб и предложений.

Пресс-служба акима ЮКО