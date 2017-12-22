Ветераны Шымкента не будут платить за тепло. Наконец-то подписан меморандум о предоставлении льгот по теплу ветеранам войны, приравненных к ним, вдовам фронтовиков, блокадникам Ленинграда. Как и в предыдущие годы они не будут платить за тепло.

«Меморандум подписан между акиматом, тепловиками и городским советом ветеранов о предоставлении льгот 96 ветеранам войны. На эти цели из бюджета выделено три с половиной млн тенге. Кто уже заплатил, им будет произведен перерасчет и деньги вернут. Пользуясь случаем, поздравляю ветеранов, тыловиков граждан города с Новым годом? Успехов нам всем!», — прокомментировал радостную для стариков новость Нурлан Бектурсынов, начальник отдела ЖКХ Шымкента.

Напомним, впервые за несколько лет в квитанциях у ветеранов появилась оплата за тепло. С вопросом платить или нет ветеранам войны за потребленное тепло, журналисты обратились к руководству совета ветеранов Шымкента. Там лишь развели руками. Мол, письмо о получении льгот при оплате коммунальных услуг ветеранам войны, вдовам и блокадникам по четырем городским районам было направлено в ГКП «Куатжылуорталык-3» еще в сентябре.

«В прошлом году, по списку были предоставлены льготы 119 ветеранам войны. Они не платили за тепло. В этом стариков стало еще меньше. Мы направили письмо тепловикам на предоставление льгот всего на 96 человек. Нам также звонят ветераны и спрашивают, платить им за тепло или нет. На что мы отвечаем, что пока НЕ надо. Видимо, в акимате еще не приняли решение», — переживает за пожилых людей Абдиманап Акмолда , заместитель председателя Совета ветеранов Шымкента.

Платить или повременить с оплатой за тепло, не знали и в ГКП «Куатыжлуорталык-3». Говорят, что предложения были направлены в акимат.