Восьмиэтажные школы — большая шымкентская мечта. Правда, для этого необходимо пересмотреть санитарные нормы и правила, внести ряд изменений в нормативно-технические документы. Сегодня разрешено строительство лишь невысоких школьных зданий — максимум в три этажа.

В этом году в Шымкенте сдано в эксплуатацию сразу 10 новых школ, рассчитанных на 900 и 1200 ученических мест. Всего с началом 2017 года было начато строительство 19 учебных заведений.

Новую 129-ую школу в шымкентском микрорайоне Сауле сдали в эксплуатацию 1-го сентября. В день знаний за парты сели 1300 учеников. Сегодня они занимаются в две смены. Классы оборудованы лингафонными кабинетами и лабораториями. В учебном заведении — два спортзала. На уроках труда мальчики учатся резьбе по дереву и гравировке по металлу.

«С деревом уже умеют работать ученики 6-7-ых классов. Например, на изготовление этого корабля у шестиклассников ушло три урока. А этот макет Байтерека из обработанной древесины сделали ученики 7-го класса. На это ушло чуть больше времени», — рассказывает Нурдаулет Каныбеков, учитель труда сш №129.

Довольны новой школой педагоги, родители и сами ученики. Здание теплое, просторное, да и расположена школа недалеко от дома большинства школьников. Школьникам теперь не нужно добираться на автобусах.

«До того, как меня перевели в новую школу, я училась в 76-ой . Чтобы до нее добраться, мне приходилось идти от дома и обратно по 40 минут. Новая школа расположена удобно, всего 10 минут ходьбы», — рассказывает о школе ученица.

В новом учебном заведении 58 кабинетов. Знания детям дают 90 педагогов. У большинства из них высшая категория и большой стаж работы.

«В школе — по два кабинета химии, физики, биологии, 6 лингафонных кабинетов и 4 кабинета информатики. В общем — 58 оснащенных классов. Что касается педагогического состава, то здесь преподают 90 учителей», — показывает школу Галымжан Алматов, директор.

Это не единственная школа, сданная в эксплуатацию в 2017 году. В День Независимости своё новоселье в 130-ой школе отпраздновали 1200 учеников микрорайона Нурсат.

Жансеит Туймебаев, аким ЮКО: «Для повышения уровня образования необходимо уделять внимание качеству строительства школ. Данное образовательное учреждение построено по этому принципу. Для детей созданы все условия для ведения здорового образа жизни. Здесь есть три спортивных зала и мастерские. То есть ученики еще в школе будут получать определенные полезные в жизни навыки».

В этом году в Шымкенте из 19 строящихся школ в эксплуатацию сдали 10. Оставшиеся девять — переходящие на будущий год объекты.

«Дополнительно в бюджете 2018 года помимо этих девяти школ предусмотрены средства на строительства еще четырех новых школ. Соответственно в следующем году мы планируем достичь тех же показателей, что и в 2017 году. Обеспечить не еще менее 10 школами наш город», — сказал Абелсеит Рабаев, руководитель отдела строительства Шымкента.

В будущем, увеличатся не только темпы строительства, но и этажность городских школ. Вполне возможно, строительство 8-ми этажных школ, а не трех как сейчас. Только так удастся ликвидировать трёхсменку в быстро растущем областном центре.

«В Шымкенте были разработаны новые проекты, поскольку наш город отличается от других городов Казахстана, у нас почти город-миллионник. Соответственно, и количество земельных участков тоже ограничено. Со стороны министерства образования меняются требования, естественно, мы кое-где тоже будем подстраиваться под них. Сейчас есть такие предварительные требования, возможности увеличения этажности школ. Соответственно мы может завтра получим возможность строить учебные заведения до 8-ми этажей. В современном мире это активно применяется», — говорит Абелсеит Рабаев, руководитель отдела строительства.

Правда, чтобы возвести школу в восемь этажей, необходимо пересмотреть санитарные нормы и правила, внести ряд изменений в нормативно-технические документы. Сегодня, по соображениям безопасности разрешено строительство лишь невысоких школ — максимум в три этажа. Лишь в мегаполисах, где свободного места катастрофически не хватает, допускается четвертый этаж.

Новые здания проектируются с расчетом, что грызть гранит науки в них будут не больше тысячи ребят. А в классе могут учиться до 25 человек. Причем на одного школяра положено минимум 2,5 квадратных метра учебной площади.