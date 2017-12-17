Южно-Казахстанских врачей научат излечивать туберкулез. Обучать шымкентских врачей по заказу Министерства здравоохранения РК приехали представители неправительственной организации «Партнеры во имя здоровья». В их программе рассказать местным фтизиатрам о новых лечебных препаратах, применение которых в идеале способно излечить даже трудноподдающуюся форму заболевания легких.

Специалисты из Алматы и Астаны привезли в Шымкент 600 противотуберкулезных препаратов. Врачи объясняют южноказахстанским коллегам не только то, что они из себя представляют, но и рассказывают, как правильно их применять и каких результатов стоит ждать. Фтизиатры областного противотуберкулезного диспансера узнают о новых методах лечения.

«Наша программа направлена на обучение специалистов местной противотуберкулезной службы для того, чтобы они смогли завтра применять эти препараты. Т.е. мы рассказываем докторам о действии препарата, какие побочные действия, как с ними можно бороться, применять препараты правильно и как длительно применять препараты. Наш курс рассчитан на 2 дня. За это время мы будем рассказывать о данных противотуберкулезных препаратах», — поясняет медицинский директор НПО «Партнеры во имя здоровья» Еркебулан Альгожин.

Туберкулез относится к группе социально значимых заболеваний. Симптомы могут проявляться в легкой форме на протяжении многих месяцев. Это может привести к позднему обращению за медицинской помощью и передаче опасных бактерий другим людям. По уровню заболеваемости туберкулезом Казахстан занимает лидирующее положение среди стран СНГ и Европы. Южный Казахстан по распространению этого заболевания легких занимает последнее место по республике. В нашей области с начала этого года с диагнозом туберкулез зарегистрировано 1387 человек.

«В нашем отделении противотуберкулезного диспансера созданы все условия для больных с тяжелой стадией туберкулеза. Ежедневно они получают в основном витамины, которые дают силы в борьбе с заболеванием, но не избавляют их от него. Поэтому мы очень рады, что к нам привезли препараты, которые дадут надежду на избавление от болезни. Этот семинар дает нам, докторАААм, знания о правилах применения этих препаратов в лечении пациентов. Сейчас у нас в отделении находятся 27 человек с хронической формой туберкулеза», — делится информацией заведующая противотуберкулезным диспансером ЮКО Шахризада Айхимбекова.

Стационар областного диспансера рассчитан на 630 мест. Сегодня там проходят сложное, долгое лечение 582 человека. Специалисты верят, что благодаря новым препаратам, пациенты смогут быстрее встать на ноги.

Зарина Шарипова