Акцию «Борьба с туберкулезом» провели в Шымкенте

День двухлетней Айлины начинается с прививки от туберкулеза. К ответственному моменту смелая девочка отнеслась серьезно.

Едва ощутимый укол защитит юную жительницу Шымкента от опасного инфекционного заболевания и тяжелых последствий.

Айнур Байдулаева жительница г. Шымкента:

«Прививать детей от туберкулеза — я считаю очень важно. Ведь они ходят в садик, школу, никто не застрахован от заражения, а прививка — надежный способ профилактики».

Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями, которые часто называют палочками Коха. При несвоевременном лечении больные с активными формами туберкулеза в год могут заражать от 10 до 15 человек.

54% заболевших составляют пациенты от 18 до 44 лет. Смертельному заболеванию подвержен любой орган. С профилактической и диагностической целью проводятся флюорографические обследования и проба Манту — для раннего выявления туберкулеза.

Булат Айсин, фтизиатр:

«Существует 4 вида микобактерий. В основном, мы встречаемся с двумя — это человеческий и бычий тип, которые протекают очень тяжело, лечение длится 2-3 года. Начальные формы туберкулеза протекают бессимптомно. Человек вначале не обращает внимание на кашель, потерю веса. У кого кашель продолжается в течении двух недель, берем анализ мокроты на микобактерию туберкулеза и проводим на GeneXpert».

Увеличился рост людей с лекарственной устойчивостью к туберкулезу, что осложняет и увеличивает длительность лечения.

Булат Айсин, фтизиатр:

«Сейчас появляется много устойчивых форм туберкулеза и лечение длится до 2-х лет, а чувствительные формы легче, и лечаться 6-8 месяцев».

По словам специалистов, самый доступный и эффективный и способ профилактики туберкулеза — вакцинация. Каждый желающий может сделать это бесплатно.

Булат Айсин, фтизиатр:

«В какие-то годы, помните, многие отказывались от вакцинации в связи с религиозными убеждениями. Потом люди поняли, что вакцинация эффективна и ее бояться не надо».

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Шымкенте относительно стабильная, но тревожит статистика по заболевшим среди несовершеннолетних. В прошлом году на 7 случаев больше зарегистрировано среди детей до 14 лет, подростков — на 10 случаев.С нового года — у сорока взрослых горожан диагноз туберкулез подтвердился.