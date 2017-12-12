Жители Шымкента желают знать всё о своей медицинской страховке

В Шымкенте прошел круглый стол, организованный информационным порталом Otyrar.KZ и Южно-Казахстанским филиалом фонда медицинского страхования, который собрал журналистов, блогеров, общественных активистов, руководителей государственных и частных клиник Шымкента, руководство филиала ФМС и людей, которые контролируют качество оказания медицинских услуг.

Впервые круглый стол прошел в формате прямой трансляции на канале YouTube, что дало возможность не только провести встречу без галстуков, но и провести сессию вопросов-ответов в онлайн-режиме.

Наша редакция публикует наиболее распространенные вопросы, заданные Асхату Бейсенбаеву, руководителю ЮКО филиала ФМС и Найле Кийкбаевой, начальнику отдела Фонда.

— Какие документы должен предоставить работодатель в ФМС и должен ли предоставлять вообще?

— Работодатель в ФМС не предоставляет никаких документов. Фонд не собирает никаких документов. Учет отчислений и (или) взносов на базе индивидуальных идентификационных номеров осуществляет Государственная корпорация «Правительство для граждан», поскольку отчисления за своих работников работодатель производит через Государственную корпорацию.

— Как будут платить ИП с января 2018 года?

— По поправкам, которые сейчас рассматриваются в Парламенте, ИП с 1 января платить не будет. Взносы по медстрахованию для ИП начнутся с 2020 года. Но если у индивидуального предпринимателя есть наемные работники, то за них предприниматель обязан перечислять отчисления в качестве работодателя. Отчислять с января 2018 года за работников ИП будет 1,5%.

В январе 2018 года ИП должен будет внести взносы за 2017 год, это в зависимости от вида налогообложения. Все будет зависеть от того, какие декларации вы заполняете. Если налоговая декларация по общему режиму, то ИП обязан заплатить до 25 января. Если декларация заполняется по специальному режиму, то перечислить взнос необходимо до 25 февраля. В первую очередь предпринимателям необходимо перечислить, отчитаться и закрыть 2017 год.

— К какой поликлинике должен быть прикреплен сотрудник?

— Для работодателя это не должно иметь значения. Точно так же это не имеет значения для фонда страхования. Каждый гражданин имеет право выбрать и он уже сделал выбор. Заставлять его прикрепляться к какой-то единой поликлинике никто не имеет права, и, очень надеемся, что подобных случаев не было и не будет. Человек может перейти в поликлинику, которая ему удобна – ближе к месту жительства или даже к месту работы.

— Если человек не пользуется медицинскими услугами, ему вернут деньги?

— Нет, его отчисления возвращаться не будут. За работников отчисления платит работодатель – это его обязанность, установленная законом. На зарплате работников это никак не отражается. И в случае, если человек не пользуется медицинскими услугами, срабатывает принцип солидарной ответственности. Это даже больше социальная ответственность за здоровье наших граждан – ответственность каждого за себя и за всех.

К слову, ответственность емко и, может быть, даже несколько необычно, подметил шымкентский блогер Кайрат Карибаев, который был на встрече и задавал участникам дискуссии острые вопросы. «Пока не болеешь — деньги как садақа идет. А если сам или твои родные захворают (не дай Аллах) то, вы в любое время года и суток можете рассчитывать на оказание квалифицированной медпомощи в любой точке Казахстана», — написал на своей страничке в Фейсбуке Кайрат.

— Где мой полис?

— Страхового полиса, как такового не будет. Удостоверение личности является тем документом, который покажет, застрахован гражданин или нет.

— А страховка будет действовать в платных поликлиниках?

— Страховка будет действовать, если вы прикрепитесь к платной поликлинике, входящей в единый реестр поставщиков ФСМС.

— В 2018 году мы будем получать услуги по медицинскому страхованию?

— Нет. Мы не будем получать медуслуги в системе ОСМС. Пакет обязательного медицинского страхования будет внесен и заработает только в 2020 году. В 2018 году остается перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, который существует и на сегодняшний день. Напомню, в ГОБМП входят услуги первичной медико-санитарной амбулаторной помощи, лекарственное обеспечение на амбулаторном бесплатном уровне, вакцинация, профилактика, скорая помощь, это стационарная помощь, в том числе еще и высокотехнологичные медицинские услуги.

— Будут ли платить взносы мамы детей-инвалидов? Если будут, то с каких денег — с пособия по уходу, которое нам назначено?

— Инвалиды и неработающие граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами, входят в список категорий лиц, взносы за которых оплачивает государство.

— Какие услуги предусмотрены в ФМС?

— Будет два пакета медицинских услуг. Первый – гарантируемый государством бесплатный пакет для всех граждан страны (ГОБМП). Он включает лечение социально значимых заболеваний, прививки, скорую помощь, санитарную авиацию и до 1 января 2020 года — амбулаторно-поликлиническую и экстренную стационарную помощь.

Второй пакет – пакет медуслуг, предоставляемый в условиях ОСМС, предназначен для застрахованных граждан и включает в себя амбулаторно-поликлиническую помощь: — прием и консультации, профилактику, диагностику, лечение. Также стационарозамещающую помощь и стационарную помощь — это лечение и реабилитация, паллиативная помощь и сестринский уход, высокотехнологичные услуги, обеспечение некоторыми лекарственными средствами.

— Как быть, если я не прикрепился к поликлинике?

— В целом в Южном Казахстане к организациям первичной медико-санитарной помощи прикреплены 2 839 312 человек. Жителей прикрепляют для обслуживания автоматически по месту жительства, если гражданин не изъявил желание изменить поликлинику для обслуживания. Граждане могут узнать о том, к какой поликлинике они прикреплены, войдя на портал e-gov.kz или обратившись к консультантам в connection point в ЦОНах.

— Где гарантия, что деньги фонда не исчезнут, как это было несколько лет назад?

— Мы понимаем такое отношение, более того, государство уделило большое внимание этому вопросу. Деньги перечисляются через Государственную Корпорацию «Правительство для граждан» на счет Фонда социального медстрахования в Национальном банке.

Сохранность активов Фонда обеспечивается посредством:

1) регулирования деятельности Фонда путем установления норм и лимитов, обеспечивающих финансовую устойчивость;

2) осуществления инвестиционной деятельности через НацБанк РК;

3) учета всех операций по инвестиционному управлению активами Фонда в НацБанке РК;

4) ведения раздельного учета собственных средств и активов Фонда;

5) проведения ежегодного независимого аудита;

6) представления Фондом регулярной финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

7) определения перечня финансовых инструментов для инвестирования активов Фонда.

— При смене места работы у меня 1-2 месяца перерыва до перехода на новую работу, будет ли действовать пакет медуслуг в рамках ОСМС?

— По предлагаемым нормам в течение 3-х месяцев с того месяца, за который был произведен последний взнос, сохраняется право на медицинскую помощь в ОСМС, при этом обязательство уплаты взносов за 3 месяца (задолженность) сохраняется. По истечении этого срока вы должны уплатить пропущенные взносы (но не более, чем за 12 месяцев), чтобы вернуться в систему обязательного страхования.

— Сохранится ли добровольное медицинское страхование? Будут ли дублироваться услуги в ОСМС или ДМС?

— Добровольное медицинское страхование не исключается. Отдельные виды медицинских услуг, не входящие в пакет обязательного социального медицинского страхования могут быть оплачены через добровольное, например: стоматология для взрослых, обязательные периодические осмотры для работников, работающих на вредных производствах, санаторно-курортное лечение и др. Все зависит от желания и финансовых возможностей физлица или предприятия. Физлицо или предприятие (на основании коллективного договора) могут выбрать пакет услуг ДМС, не дублирующий услуги в пакете ОСМС.

— Будут ли платить взносы в фонд медстрахования работающие пенсионеры?

— Нет, за пенсионеров взносы будет уплачивать государство. В случае их занятости работодатель освобождается от уплаты взносов за него.

— Что сейчас делает ФМС в рамках реформы?

— Наш филиал в сентябре провёл работу по формированию базы данных субъектов здравоохранения, претендующих на оказание медицинских услуг на территории области. В базу данных вошли 197 субъектов здравоохранения, из них: 101 государственные, 96 частные медицинские центры и клиники, что составило 48,7%.

С 3 по 27 ноября прошёл приём заявок на размещение государственного заказа на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи на 2018 год. Заявки приняты от 167 субъектов здравоохранения, при этом 51% (85) составили частные медицинские центры (клиники, кабинеты), государственных медицинских организаций – 82. Это почти в 2 раза больше, чем в 2017 году. Данные свидетельствуют о том, что частные организации поддержали инициативу Фонда и сейчас активно подали документы для участия в размещении объёмов медицинских услуг.

При этом важно понимать, что частные медицинские центры, так же, как и государственные, участвуют в размещении бюджетных средств по трем категориям:

1) Стационары — 83, из них: 35 — государственные и 34- частные;

2) Поликлиники – 63, из них: 38 — государственные и 25 – частные;

3) Соисполнители, которые оказывают отдельные виды услуг (дорогостоящие, ВТМУ, лаборатории и т.д.) — 30, из них 17 государственных и 13 частных.

До середины декабря Фонд проведет анализ всех поступивших заявок. Планируется оценить медорганизации по нескольким показателям, таким, как уровень кадрового состава, материально-технической оснащенности, статистику основных показателей деятельности за последние 3 года, обоснованных жалоб и др. Анализ позволит выявить, какие медицинские организации смогут оказать требуемый уровень оказания медицинских услуг, а какие – не смогут. С непрошедшими отбор ФСМС не будет заключать договоры.