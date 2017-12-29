Жителя Шымкента судят по одному из «самых странных» дел об убийстве

Жителя Шымкента судят за двойное убийство 19-летней давности, совершенное в России. По признанию профессиональных адвокатов, защищающих интересы подсудимого, это одно из самых «странных дел по убийству», которое рассматривалось в Шымкенте, передает NUR.KZ.

54-летний Ален Б. В 1999 году, занимаясь предпринимательством, находился в российском городе Курган. Вместе со своей партнершей М. он арендовал у местной жительницы квартиру.

Однажды, придя домой, Б. обнаружил истекающую кровью хозяйку квартиры и ее подругу. У обеих женщин были многочисленные ножевые ранения.

По уверению Б., он сразу вызвал полицию и скорую помощь. Впоследствии хозяйка квартиры от полученных травм скончалась, а ее подруга осталась жива. Однако ее показания не внесли ясности в произошедшее.

Потерпевшая утверждала, что потеряла память, и помнит только, как пришла в себя уже в больнице. Никаких обстоятельств кровавой расправы она не сообщила.

Российская полиция возбудила уголовное дело по факту двойного убийства, в котором Б. первоначально фигурировал как свидетель.

При этом Б. утверждал, что в тот день он пришел в арендное жилье не один, а со своей партнершей — М. Та, в свою очередь, также подтверждала эти показания на допросе и российской и, позднее, казахстанской полиции.

После страшного происшествия, и Б., и его напарница М. беспрепятственно выехали из России домой в Казахстан. Российская полиция их не задерживала.

В течение последующих 19 лет Б., не скрываясь, проживал и работал в ЮКО. Однако в середине 2017 года он был арестован казахстанской полицией по обвинению в убийстве в Кургане.

Оказывается, МВД РФ прислало это дело в Казахстан для проведения расследования и судебного разбирательства, при этом главным и единственным подозреваемым по материалам российского следствия фигурировал уже Б.

Полиция ЮКО арестовала Б., провела досудебное следствие и передала материалы в суд. Примечательно, что выжившая подруга хозяйки квартиры уже давно сменила российское гражданство, и много лет как проживает в Израиле.

На все официальные запросы следствия, а затем и уголовного суда ЮКО, касательно преступления 19-летней давности, она сообщила, что ничего не помнит, прибыть для дачи показаний не может, и вообще ни к кому не имеет никаких претензий. Также не было никаких ответов со стороны мужа погибшей.

Многочисленные предложения СМУС ЮКО организовать дистанционный допрос потерпевших по месту их жительства посредством интернет-конференцсвязи с соответствующими судебными органами Израиля и России ни к чему не привел.

Свидетельница М., хоть и была неоднократно вызвана в суд для дачи показаний, сообщила, что работает вахтовым методом, и в настоящий момент не имеет возможности явиться в суд.

В связи с чем суд исследовал показания, которые были сняты у свидетельницы в ходе предварительного следствия. В них М. также утверждала, что была вместе с Б., и никакого убийства, по ее словам, он не совершал.

Дело рассматривается с участием присяжных заседателей. Адвокаты настаивают на полном оправдании своего подзащитного.