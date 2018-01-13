«13 легион» опробовал недавно построенную спортплощадку в парке Абая

Турники, брусья, шведская стенка, рукоходы и другие конструкции — все это необходимо для полноценного выполнения физических упражнений. Хотя спортсмены воркаута говорят, что на самом деле можно выполнять многие упражнения и без снарядов. Но если бы не спортплощадки для уличных тренировок, занятия были бы не столь эффективными.

К счастью всех спортсменов города хорошая новость — наш город пополнился еще одной спортивной площадкой. Здесь есть все, что нужно, чтобы вдоволь тренироваться. Ведь уличная тренировка уже давно не ограничивается только упражнениями на турниках. Программа тренировок воркаута уже включает в себя подтягивания на перекладине, выходы на две руки, отжимания от пола, отжимания на брусьях и передний вис.

Опробовать недавно построенную спортивную площадку в парке Абая пришли атлеты из известной в Шымкенте команды «13 легион». Еще ребята рассказали в каких парках города они также проводят свои тренировки.

«Ну, снаряды опробовали, в принципе комфортные снаряды. Единственный минус то, что они неширокие. Полет перекладин всего 1 м 10 см. Хотелось, чтобы они были шире… Большую часть времени проводим в парке Победы и в парке Независимости. Потому что парк Победы расположен более комфортно для нас. Там много ребят живут, по месту положения. В парке Независимости площадка, на ней имеется резиновое покрытие, отличные снаряды,все как положено, на высочайшем уровне, что не скажешь о других площадках, где нет резинового покрытия. Ну в принципе, это не мешает нам тренироваться», — рассказал участник команды «13 легион» Дмитрий Подебида.

В принципе, спортсмены нашего города рады появлению еще одной спортплощадки. Свои элементы, которым научились с течением нескольких лет упорных тренировок, они могут делать на любых площадках. Но на этой спортплощадке есть еще и специальные тренажеры для людей с ограниченными физическими возможностями.

«В принципе для простых занятий и базовых упражнений эта площадка достаточно сгодится, и для статических элементов. Для динамических элементов, где уже используются травмоопасные вещи, она уже не пригодится. Она слишком узкая, хотелось, чтобы пошире были турники… Единственное еще что, она специализированна под инвалидов. Т.е. сюда могут прийти люди с ограниченными физическими возможностями. Она рассчитана на людей, которые передвигаются на инвалидных колясках», — добавил еще один участник команды «13 легион» Александр Цой .

Заниматься спортом могут действительно все желающие. В городе имеются 7 спортивных площадок. Там и не только команда наших молодых атлетов тренирует и детей, и взрослых. А еще всегда участвует в соревнованиях, защищая честь нашего города и области. И на этом ребята не собираются останавливаться.

Зарина Шарипова