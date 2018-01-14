14 жителей Шымкента судят за хищение 430 млн. тенге из центров занятости

В Шымкенте начался суд над группой граждан, которые, по версии следствия, являются членами и соучастниками хищений в центре занятости населения города, передает NUR.KZ.

На скамье подсудимых предстали одновременно сразу 14 человек, из них 10 женщин и 4 мужчин — это самая многочисленная «компания» подсудимых в судах ЮКО за последние годы.

Большинство из них — сотрудники центра занятости. Имеются также частные предприниматели. Главный подозреваемый — руководитель центра Асылжан Жамалбеков — все еще находится в розыске. По версии следствия, он и организовал всю преступную группу, а также разработал схему хищения бюджетных средств.

Подсудимым вменяется обвинения в совершении преступлений предусмотренных следующими статьями УК РК: Статья 190 «Мошенничество»; Статья 218 «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем»; Статья 262 «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них»; Статья 361 «Злоупотребление должностными полномочиями»; а также Статья 385 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград».

Как сообщалось ранее, в центре занятости населения Шымкента выявлено хищение средств на сумму более 430 млн. тенге. Средства были предназначены для государственных программ, нацеленных на решение вопросов безработицы.