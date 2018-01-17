288 семей отпраздновали новоселье в Шымкенте

В Шымкенте год начался с массового новоселья. Два девятиэтажных дома сегодня сдали очередникам — это 288 квартир по государственной программе «Нурлы жол — коммунальное жилье». Дома расположены в административно-деловом центре города Шымкента.

Строительство началось в 2016 году, как говорят работники, строительные материалы использовались отечественные.

«У меня многодетная семья, мы с супругой учителя. Мы долго ждали этого дня, и вот сегодня мы переехали в большую трехкомнатную квартиру в благоприятном микрорайоне. Все в шаговой доступности, нам нравится и все удобно. У нас получается тут около 70-ти квадратных метров, и получается будем платить мы около семи тысяч тенге, для нашей семьи это оптимальная сумма, платить мы будем около 15 лет, я еще точно не уточнил…» — говорит новосел Бауыржан Асыралиев.

Селфи в новой квартире

Среди новоселов ветераны ВОВ, государственные служащие, учителя, медики, многодетные семьи и «особенные» граждане области.

С начала года — это первые дома, которые сдают очередникам. Впереди открытие еще нескольких, также планируется строительство более десятка многоэтажек в Шымкенте. На очереди сегодня стоит более тридцати тысяч жителей, в этом году 1152 человека получат квартиры от государства — сообщают в акимате ЮКО.

В целом, в 2017 году в регионе было введено в эксплуатацию 625 729 тыс. квадратных метров жилья, в результате около 7500 южноказахстанских семей обеспечены жильем. В том числе, более 3 тысяч квартир были предоставлены через АО «Байтерек» и 2285 квартир в частной собственности. Кроме того, 2161 квартир – это арендное и кредитное жилье, а также предоставленное молодым семьям.