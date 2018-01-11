Аэропорт Астаны закрыт в связи с погодными условиями

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Астаны в целях обеспечения безопасности полетов по причине метеоусловий закрыт предварительно до 13:00 по времени Астаны, сообщает Комитет Гражданской Авиации.

На своей странице в Фейсбуке представители Комитета призывают граждан уточнять время вылета своего самолета через справочные аэропортов.

К слову, утренний рейс в Астану из Шымкента был отправлен. На 11 января запланировано еще два рейса: в 12:00 и в 15:30. По ним на электронном табло аэропорта пока нет информации.

Пять рейсов, запланированных на сегодня из Астаны в Шымкент, находятся в режиме ожидания. Пока в Астане сообщается о задержке рейса «Астана-Шымкент», которой должен вылететь из столицы в 14:00.

Напомним, штормовое предупреждение было распространено в пяти областях Казахстана. Весь север страны и юг — под угрозой обильных снегопадов и метелей. В Южно-Казахстанской области ожидается усиление ветра, ночью и утром местами порывы 23−28 метров в секунду, местами туман, гололед, днем местами ожидается метель.

Закрыты так же и автодороги из Астаны. Закрыто движение транспорта в направлениях Павлодарской, Карагандинской областей, до города Щучинска, поселка Коргалжын, а также до села Жаксы по трассе в направлении Костанайской области.