Аким ЮКО встретился с Верховным муфтием

Сегодня аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с Председателем Духовного управления мусульман Казахстана, Верховным муфтием Серикбаем кажы Оразом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о дальнейшем укреплении межэтнического согласия и толерантности в обществе, повышения уровня знаний и опыта имамов.

Говоря о религиозной ситуации в области, глава региона подчеркнул, что в результате проводимой политики Главы государства в стране царит единство и согласие, а Казахстан признан многонациональным и многоконфессиональным государством.

«На территории области функционируют 60 религиозных объединений, входящих в состав 11 конфессий. Несмотря на это, здесь в мире и согласии проживают представители различных этносов», — сказал аким области.

В свою очередь Верховный муфтий затронул вопросы религиозного образования и отметил важность духовно-нравственного воспитания молодежи. Кроме того, он подчеркнул необходимость максимального удовлетворения духовных потребностей мусульман и проведения совместной работы с общественностью в целях недопущения распространения деструктивных религиозных течений.