Баланс рабочего времени, календарь праздников на 2018 год и комментарии к нему, опубликованы на Egov.kz. Помимо самого календаря, на странице указаны информация о балансе рабочего времени на предстоящий год и производственный календарь на 2018 год.

При составлении баланса рабочего времени в 2018 году с учетом норм Закона Республики Казахстан «О праздниках в Республике Казахстан» праздничные дни, совпадающие с выходными днями (суббота, воскресенье), перенесены на следующий после праздничного рабочий день:

при пятидневке:

с 1 декабря на 3 декабря;

с 16 декабря на 18 декабря.

при шестидневке:

с 16 декабря на 18 декабря.

В соответствии со статьей 84 Кодекса при пятидневной и шестидневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.

Первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, 7 января — православное Рождество являются выходными днями.

В 2018 году первый день Курбан-айта приходится на 21 августа.

В производственном календаре приведена норма рабочего времени на месяцы, кварталы и 2018 год в целом в рабочих днях (часах). Она рассчитана по календарю пятидневной и шестидневной рабочей недели, исходя из восьми-, семи- и шестичасового рабочего дня при 40-часовой и 36-часовой рабочей неделе.

В 2018 году норма рабочего времени составляет:

при 40-часовой рабочей неделе:

пятидневка – 1968 часов (246 дней * 8,00 часов);

шестидневка – 1984 часов (247 дней * 7,00 часов + 51 день * 5,00 часов);

при 36-часовой рабочей неделе:

пятидневка – 1771,2 часа (246 дней * 7,20 часов);

шестидневка – 1788 часа (298 дней * 6,00 часов).

Среднемесячное число рабочих дней на 2018 год составляет:

при пятидневной рабочей неделе – 20,50 дней;

при шестидневной рабочей неделе – 24,83 дней.

Среднемесячное число календарных дней на 2018 год составляет 29,25 (без учета праздничных дней, установленных законодательством Республики Казахстан).

В информации так же приведены Законы и Постановления правительства на текущий год об изменении выходных и праздничных дней. Так же авторы материала указали точные даты выходных и праздничных дней.

1-2 января — Новый год

7 января — Рождество Христово

8 марта — Международный женский день

21-23 — марта Наурыз мейрамы

1 мая — Праздник единства народа Казахстана

7 мая — День защитника Отечества

9 мая — День Победы

6 июля — День Столицы

30 августа — День Конституции РК

21 августа — Первый день Курбан-айта

1 декабря — День Первого Президента РК (выходные: 1, 2, 3 декабря)

16-17 декабря — День Независимости (16 декабря выпадает на выходной день и переносится на 18 декабря).

В 2018 году дни отдыха перенесены:

с субботы 3 марта на пятницу 9 марта;

с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;

с субботы 5 мая на вторник 8 мая;

с субботы 25 августа на пятницу 31 августа;

с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря 2018 года.

Справочно: Согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней Правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.