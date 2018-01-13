Что мы ждем от наступившего года?

Не успели оглянуться, а почти полмесяца уже позади. В новогодние дни мы пожелали много хорошего своим близким, наметили определенные планы для себя, исполнятся ли они, будет видно через год. А давайте посмотрим, каким обещает стать наступивший 2018 год для всех нас.

То, что 2018 год по восточному календарю – год Желтой Земляной Собаки, это вы уже знаете. А собака – это верность, это друг, это защита. Не случайно в семь сокровищниц казахов «Жеті казына» входит собака. А еще этот год невисокосный.

Важно знать, Казахстан официально вступил в права непостоянного члена Совбеза ООН с 1 января 2017 года и будет осуществлять их до 31 декабря 2018 года. По мнению экспертов – это одно из важных достижений казахстанской дипломатии. А на днях глава государства Нурсултан Назарбаев откроет церемонию вступления Казахстана в председательство в Совете Безопасности ООН.

Весь 2018 год пройдет под знаменем празднования юбилея Астаны, старт мероприятиям был дан 16 декабря 2017 года. Утверждена специальная концепция празднования 20-го Дня столицы под названием «Ел журегі – Астана». Празднование состоит из трех этапов: подготовительный – до 10 декабря 2017 года, основной – с 10 декабря 2017 года по 6 июля 2018 года, постпраздничный – с 6 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Что еще особенного в наступившем году? Запоминайте: новый Налоговый кодекс, уменьшение размеров штрафов, сокращение сроков задержания, химическая кастрация педофилов, повышение пенсионного возраста для женщин, увеличение стоимости билетов на поезда.

Что еще важно для нас – самой южной области Казахстана, так это то, что 2018 год объявлен Годом Узбекистана в Казахстане. «Узбеки – близкие нам люди, наши соседи, большая страна в Центральной Азии, поэтому связь с этой страной всегда важна и полезна», – заявил Нурсултан Назарбаев в интервью казахстанским журналистам. Наш президент отметил, что сотрудничество между двумя странами улучшается, товарооборот за год увеличился вдвое.

«Мы с новым президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым договорились довести этот показатель до 5 миллиардов. Сегодня есть договоренность о совместном выпуске автомобилей, есть железнодорожное и авиасообщения с Ташкентом. Поэтому связи между двумя странами улучшаются. Мы это поддерживаем», – добавил президент.

Нельзя обойти вниманием и такое важное политическое событие, как выборы главы государства в соседней России, которые пройдут 18 марта 2018 года. Президента РФ на этот раз изберут на шестилетний срок. Об участии в выборах заявили несколько десятков кандидатов. А президент Казахстана Нурсултан Назарбаев фаворитом выборов назвал Владимира Путина и пожелал ему успехов в политической гонке.

В этом году состоятся несколько важных спортивных событий. Зимняя Олимпиада пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля. Казахстан не откажется от участия в Олимпийских играх, сообщили в Министерстве культуры и спорта РК. Казахстан примет в них участие. А с 9 по 18 марта на тех же спортивных площадках состоятся XII Паралимпийские зимние игры.

В числе самых ожидаемых событий этого года чемпионат мира по футболу, который примет Российская Федерация. Он пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Ожидается проведение 64 матчей, в которых примут участие 32 команды.

Казахстан по-прежнему является реальным примером того, как можно вести диалог между духовными лидерами и политиками различных мировых конфессий. Еще одним подтверждением того станет запланированный на октябрь 2018 года VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Из курьезных ожидаемых событий 2018 года – космическое путешествие туристов вокруг Луны. Осуществить эту идею собирается компания «SpaceX», два частных лица уже оплатили свое столь экзотическое путешествие.

А мы желаем вам совершить в этом году свои не менее значимые путешествия, если не на Луну, то в соседние страны, или, как минимум, по Казахстану. У нас тоже есть на что посмотреть.

Фарида Шарафутдинова