Денежный гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Овен. Денежный гороскоп на 2018 год рекомендует Овну остерегаться конкурентов и завистников, чтобы не потерять то, что накоплено годами. Не вздумайте участвовать в рискованных и авантюрных предприятиях, делитесь планами только с близкими людьми, а также избегайте общения с корыстными людьми. Собака не советует Овну давать финансы в долг даже родственникам. Учтите, что вернут их вам не скоро. Благоприятное положение в деньгах поможет Овну чувствовать себя увереннее и решительнее в делах. Такой человек не только сможет уравновесить доходы и расходы, но и приумножить заработанные средства. Главное, действовать по заранее разработанной схеме, конструктивно и без эмоциональных всплесков.

В личном плане первая половина года пройдет для Овнов гладко, без особых потрясений. А вот летом семейную идиллию могут разрушить недопонимания и ссоры со второй половинкой. Чтобы этого не случилось, вспыльчивым Овнам нужно научиться сдерживать гнев, усмирять вспышки ярости. Ведь разрывы, произошедшие в 2018 году, могут стать фатальными, и сохранить семью не получится. Одиноким Овнам Собака даст шанс на долгожданную встречу со своим единственным человеком. Скорее всего, романтические отношения возникнут на почве дружбы.

Телец. Телец обожает откладывать деньги на будущее. Но в этом году лучше приобретать то, что нужно и вкладывать деньги в перспективные проекты. Если у вас спросят в долг, то не отказывайте. Иначе, друзья и родственники прекратят с вами общаться. Конечно же, безрассудно раздавать накопленное не следует, но выручить близких людей – дело чести.

Финансовый гороскоп на 2018 год рекомендует Тельцу положить часть денег на счет в банке. Пусть они работают на вас, принося хорошие дивиденды. Если друг или давний знакомый предложит сотрудничество, отказываться не следует. Есть шанс вложить средства в недвижимость, расширить жилье и отправиться в путешествие. Только не спешите с подписанием различных документов, сто раз проверьте и лишь потом режьте.

Звезды предсказывают Тельцам море любви и всеобщего обожания, именно Тельцы окажутся в центре пристального внимания окружающих. Без поклонников не останутся даже несвободные представители знака, но нужно остерегаться служебных романов и интрижек. Во-первых, испортите себе карьеру, а во-вторых, семейных скандалов не избежите, ведь все тайное становится явным. Одиноким Тельцам поклонники просто будут не давать прохода, но не теряйте голову. Вы рискуете попасть в сети меркантильной особы, которую интересуют только деньги.

Близнецы. Финансовый гороскоп на 2018 год обещает Близнецам нелегкий период в материальном плане. Вам нужно быть крайне осторожным, перед заключением сделок или вложением денег обязательно консультируйтесь с юристами. Близнецам не следует рисковать, идти на поводу у эмоций и совершать махинации. Даже к близким людям внимательно присмотритесь, возможно, что среди них есть нечестный на руку человек, или настоящий аферист. Доверяйте в год Собаки только тем, кого выбрала ваша интуиция. Иначе, денежные потери будут масштабными. Только грамотный подход к делам и благоразумие помогут Близнецам сохранить финансовую стабильность. Если будете честно и упорно трудиться, то Желтая Собака не оставит вас без денег.

Одинокие Близнецы окажутся в круговороте новых встреч, свиданий и любовных переживаний. У вас будут все шансы обзавестись, наконец, семьей, и многие Близнецы услышат в этом году звуки вальса Мендельсона. А вот семейные Близнецы столкнутся с некоторыми трудностями. Дело в том, что на горизонте вдруг снова возникнет прежний партнер и угаснувшие чувства вспыхнут вновь. Не спешите в них окунаться с головой и на трезвую голову решите, готовы ли вы ради него пойти на разрыв с супругом.

Рак. Раки больше остальных знаков стремятся к финансовой стабильности, поэтому даже спать спокойно не могут, если не отложат в кубышку энное количество денег. Финансовый гороскоп на 2018 год рекомендует Раку проявить щедрость и не держаться за каждую копейку. Особенно, если материальная помощь потребуется друзьям или родственникам. Все возвратится сторицей, а отношение к вам со стороны людей станет еще лучше и доверительнее. Собака не оставит Рака без денежного потока в 2018 году, поэтому денег вам хватит и на приятное путешествие и на желанные приобретения. Единственное, чего нужно остерегаться Раку – азартных игр, риска и авантюр.

У семейных Раков год пройдет спокойно и благополучно, вы уверены в партнере, а ваши чувства давно проверены временем. Многих ожидает пополнение в семействе, рождение малыша, и это событие еще больше сплотит вас. Одинокие Раки в новом году обзаведутся новыми друзьями, и крепкая дружба с представителем противоположного пола выльется в нечто большее. Используйте эту возможность начать жизнь с нового листа.

Лев. Тщеславный Лев обожает кичиться своими заслугами и финансовым достатком, но при этом не жалеет денег на развлечения, бурные застолья и подарки. Как правило, он неплохо зарабатывает и предпочитает сорить деньгами. Финансовый гороскоп на 2018 год советует Льву быть экономнее, чтобы не оказаться в кризисной ситуации. Тратить денежки нужно с умом, чтобы потом не занимать их у друзей и соратников. Благодаря Собаке, вы сможете выбраться из любых финансовых передряг. Но и самому необходимо быть осмотрительнее, отказавшись от займов и авантюр.

Влюбчивым Львам, не отличающимся преданностью, придется поумерить пыл. Вы, конечно, ничего не имеете против интрижек на стороне, но помните, хозяйка года — существо исключительно верное, предательств не прощает. А потому о ваших тайных связях непременно станет известно, и вы рискуете потерять семью. Одиноким Львам тоже пора перестать растрачивать себя на мелкие интрижки, ваша половинка совсем рядом.

Дева. Финансовый гороскоп на 2018 год обещает разные возможности заработать. На Удачу уповать не придется, а вот активный и усердный труд должен быть в центре внимания. Желательно, немного денег вложить в ремонт квартиры, автомобиля и бытовой техники. Осенью Девы могут смело вложить финансы в путешествие. Особенно, если возьмете отпуск. Можно не только подлечить здоровье в санатории, но и приятно отдохнуть на морском побережье. Собака уже подыскала Деве достойный и недорогой курорт, где можно набраться сил и энергии на оставшиеся месяцы. Не стоит экономить на том, что улучшит эмоциональное и физическое состояние. Но не вздумайте давать в долг тем, кого мало знаете.

Девы, которые давно и прочно связаны узами брака, будут наслаждаться комфортом и уютом семейного гнездышка. Ссоры и скандалы обойдут ваши семьи стороной. Одинокие Девы вдруг окажутся безумно популярными у противоположного пола. Такая востребованность будет вызвана тем, что Девам вдруг захочется поменять свой образ жизни, изменить что-то в своем облике. Перемены не укроются от окружающих.

Весы. В начале года Весам нужно соблюдать режим строгой экономии. Вам нужно четко распланировать бюджет, быть практичными и рациональными в покупках. Если проигнорируете советы Желтой Собаки, то весь год проживете в нуждах и лишениях. Весы по натуре транжиры, что уже может негативно отразится на их материальном положении. Постарайтесь копить, а не пускать финансы на все, что увидели в магазине. Нужно приобретать только то, что действительно нужно, тогда сможете стабилизировать положение.

Семейные Весы, не забывайте о близких, чаще балуйте вторую половинку, проводите с ней больше времени, и надежный тыл будет вам обеспечен. Избегайте служебных романов, ведь партнер обязательно почувствует неладное. Склонность Весов колебаться и сомневаться сыграет плохую шутку с одинокими представителями этого знака Зодиака. В будущем году вокруг вашей персоны будут толпами увиваться поклонники. Побольше решительности, иначе, пока вы будете колебаться, достойного кандидата просто уведут из-под носа.

Скорпион. Скорпионы не умеют экономить, поэтому в год Собаки им будет трудно сохранить баланс в финансовом плане. Но в 2018 году у них будет много выгодных предложений. Многие найдут еще одну работу, которая поможет укрепить материальное положение до конца декабря. У Скорпиона есть шанс не только приумножить капитал, но и обогатиться на ниве своего бизнеса. Только для сотрудничества найдите единомышленников и тех, кто вас во всем поддерживает. В 2018 году финансы лучше тратить на путешествия, а не на новомодные вещи. Желательно, расплатиться с долгами и не надеяться на влиятельных дядей. Старайтесь сами работать в поте лица, чтобы получить достойную прибыль.

Многие Скорпионы разорвут прежние связи, и долгое время будут пребывать в одиночестве. Учитесь идти на компромиссы, и тогда Собака подарит шанс на новую встречу. Вполне возможно, что в конце 2018 года вы повторно вступите в брак. Одинокие Скорпионы получат возможность услышать свадебный марш в новом году. Судьбоносная встреча произойдет, как предсказывают звезды, в транспорте. Так что чаще путешествуйте, летайте самолетами, ездите на метро и внимательно смотрите по сторонам.

Стрелец. Если Стрелец в начале года Собаки составит бюджетный план, то все у него сложится отлично. Можно будет купить то, что задумали, а также отложить некоторую сумму на более крупные приобретения. Появится возможность купить не только новую квартиру, но и машину последней модели. Работы ожидается так много, что Стрельцу будет сложно успевать ее реализовывать. Финансовый гороскоп на 2018 года рекомендует помнить об отдыхе, чтобы не надорваться и не остаться без денег. Не жалейте средств на то, чтобы поехать в санаторий или на курорт. Как говорится, на здоровье не экономят. Старайтесь не делать долгов и вовремя оплачивать счета. Финансов будет хватать на все и даже больше.

Никакие обстоятельства не нарушат семейную идиллию Стрельцов, если вы сумеете справиться с собой и обуздать собственную ревность. Прекратите контролировать партнера, недоверие способно погубить самую крепкую семью. Стрельцы, давно имеющие постоянного партнера, но еще не сделавшие ему предложение, наконец-то решатся на этот шаг. И правильно, ведь союз, заключенный в год Собаки, станет крепким и дружным. Для одиноких Стрельцов год будет богат на романтические свидания и новые знакомства.

Козерог. Финансовая стабильность ждет Козерога в 2018 году, если он не будет идти на поводу у эмоций. Вы можете поехать отдыхать к морю, купить автомобиль и перепланировать жилплощадь. Хотя, накопленные средства тоже пойдут в ход. Но держаться за них не следует, если приобретения действительно полезные. Козерог по натуре рационален и экономен, что поможет ему увеличить доход уже в первой половине года. Главное, усвоить одну простую истину – деньги любят, когда их тратят. Именно тогда они приумножаются и начинают радовать своего хозяина. Лишь бы финансовый поток уходил в верном направлении.

Для несвободных Козерогов год сложится удачно: дома будут царить покой и гармония, вероятно пополнение в семье. Если вы уже обзавелись парой, но не зарегистрировали официально отношения, то и не спешите в ЗАГС. В год Собаки отношения пройдут испытание на крепость, не все пары выдержат этот «экзамен». Одинокие стрельцы в новом году будут по-особенному привлекательны для противоположного пола, а потому и выбор претендентов на ваше сердце будет велик.

Водолей. Если Водолей в течение всего года Собаки будет жить не по средствам, то точно ничто не спасет его от финансового краха. Ваше плачевное положение может отразиться на всем – настроении, работе и личной жизни. Вам нужно сразу же распределить бюджет, чтобы не занимать деньги от получки до получки. Прежде чем помогать родственникам финансово, сто раз подумайте. Ведь деньги могут понадобиться и вам, причем, в самый неожиданный момент. Баловать деньгами детей тоже не вздумайте, ведь такой подход вряд ли поможет найти с чадом общий язык. Финансовый гороскоп на 2018 год рекомендует Водолею найти подработку.

Семейным Водолеям не стоит размениваться на интрижки и смотреть по сторонам, ведь рядом с вами проверенный, искренне любящий человек, на которого всегда можно опереться. Уделите партнеру больше внимания, и ваши чувства расцветут с новой силой. В жизнь одиноких Водолеев тоже войдет романтика, вы с удивлением обнаружите в своем окружении человека, который заставляет ваше сердце биться быстрее. Не бойтесь сделать первый шаг, чувства окажутся взаимными, а союз – долгим и прочным.

Рыбы. Хороший 2018 год ожидается у Рыб, которые будут сами настроены на укрепление финансового положения. Не опускайте руки, даже если что-то не получится с первого раза. Сил, времени и энергии предстоит потратить много, но это того стоит. Даже, если работа, которую вы для себя выбрали, окажется не очень денежной, то выполняйте ее качественно. От мелочей и правильного подхода к делам у Рыб будет зависеть многое. Финансовый гороскоп на 2018 год предсказывает Рыбам выгодное капиталовложение. Не стоит отказываться от больших проектов, которые принесут деньги с процентами. В середине 2018 года у Рыб появится соблазн взять кредит, что крайне не желательно.

Семейные пары ожидает испытание на верность. Несвободным Рыбам не стоит поддаваться на заигрывания коллеги и заводить служебный роман, о нем тут же станет известно второй половине. Кроме того, в вашей жизни снова возникнет прежний партнер, рассчитывающий на возобновление отношений. Некоторые Рыбы действительно решат вернуться к нему. Одиноким Рыбам повезет найти половинку. Интуиция безошибочно укажет на того человека, который станет идеальной парой для вас.

Газета «РАБАТ». По материалам из открытых источников