Двоих домушников полицейские задержали по горячим следам

Двоих домушников полицейские Шымкента задержали по горячим следам, сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.

17 января 2018 года в дежурную часть Каратауского ОП УВД г. Шымкента поступило сообщение от 35-летнего жителя дачного массива Кайнар-булак. Мужчина рассказал о том, что неизвестные лица проникли в его дом и похитили домашнюю утварь и строительные инструменты. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим составила свыше 40 тысяч тенге.

Сразу же на место преступления прибыли сотрудники дорожно-патрульной полиции МПС Каратауского ОП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» задержали двух подозреваемых, 1972 и 1981 годов рождения, жителей Шымкента, ранее судимых. Вещественные доказательства изъяты.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». Полицейскими устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным фактам преступлений. Ведется следствие.

Южно-Казахстанские полицейские рекомендуют жителям города, в целях недопущения квартирных краж и других имущественных преступлений, внимательнее относиться к своему имуществу. Гражданам стоит укрепить свои жилища надежными решетками и железными дверьми, а также оснастить дома охранной сигнализацией. Соблюдение данных мер позволит значительно снизить риск совершения кражи чужого имущества.

Если же вы стали жертвой или свидетелем подобных преступлений, следует незамедлительно обратиться в полицию по телефону «102».