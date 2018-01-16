Главный судья Туркестана отправился в тюрьму

В тюрьму отправился главный судья Туркестана. Омара Серикбаева признали виновным в мошенничестве, пишет КТК.

Председателя Туркестанского городского суда задержали в конце декабря за незаконное получение трех миллионов тенге. Сначала, по некоторым данным, служителя Фемиды заподозрили во взяточничестве. Однако потом следователи решили, что это мошенничество в крупном размере.

За эти деньги экс-судья обещал смягчить наказание одному из подсудимых. Мошенничество же в том, что председатель туркестанского суда по своей должности якобы не мог повлиять на исход дела.

В Шымкенте судебный процесс прошел крайне быстро — в обед прокурор зачитал обвинение, а уже через пару часов судья отправил бывшего коллегу в тюрьму на 3 с половиной года и лишил права пожизненно занимать аналогичные должности.

Снимать себя подсудимый запретил. Вину, правда, признал.