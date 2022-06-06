34 млн заработали на мошенничестве с квартирами в Шымкенте

Мошенницу в Шымкенте приговорили к 4 годам лишения свободы за мошенничество с квартирами, передает OTYRAR.

Два года в южном мегаполисе аферистка обманывала местных жителей, обещая им квартиры в новых домах, построенных по госпрограмме. Поверивших и желающих получить заветные квадратные метры в обход государства оказалось немало.

Количество обманутых ею жертв — 21 человек. С них она брала крупные суммы денег и в итоге заработала на «доверии» 34 млн тенге.

При этом денежные переводы она принимала на чужие банковские карты. К примеру, она просила сделать перевод на карту няни своих детей, попросив у последней карточку на время. А некоторые переводы денежных средств осуществлялись на номера карт случайных людей, которых аферистка встречала у банкоматов и просила воспользоваться их карточками для снятия наличности. Таким образом женщина пыталась обезопасить себя.

Спустя время, обманутые граждане обратились за помощью в полицию. Стражи порядка провели ряд оперативно-розыскных меропритяий: опросили свидетелей, проверили денежные переводы потерпевших и, установив личности держателей карт, вышли на след подозреваемой.

Задержали ее по месту жительства. Постановлением суда мошенница приговорена к 4 годам лишения свободы.