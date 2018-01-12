Известный певец Заттыбек Копбосынулы провел пышный той в Шымкенте

Известный певец Заттыбек Копбосынулы провел пышный той, объединив два важных события в семье — 80-летний юбилей отца и «Tiлашар» в честь шестилетия дочери Айзере, передает NUR.KZ.

Торжество прошло в Шымкенте. На праздник именитого певца были приглашены 800 человек. Среди приглашенных — родственники, друзья и коллеги.

Известные певцы Гани и Бота посвятили коллеге поздравления на странице в Instagram.

«Поздравляем тебя с 80-летним юбилеем отца! Желаем крепкого здоровья и долголетия. Зере растет на радость, ей исполнилось 6 лет, она пошла в школу. Поздравляем с проведением тiлашар!

Желаем вам с Алией всего хорошего! Пусть в вашей семье всегда царит радость, пусть будут праздники. Ждем еще хитов», — написал певец в соцсети.

Сам Заттыбек поблагодарил гостей, которые пришли на торжество.

«Это богатство, подаренное мне Всевышним! Моему отцу исполнилось 80 лет, а дочери — 6 лет», — написал артист на странице в соцсети.