Как в Шымкенте наживались на безработных

Сотни миллионов тенге, предназначенных для создания дополнительных рабочих мест, расхищались непосредственно в КГУ «Центр занятости» Шымкента, бывший руководитель которого объявлен в международный розыск, пишет газета «Казахстанская правда».

Это фабула уголовного дела, рассмотрение которого анонсировали на минувшей неделе в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЮКО. В суд оно поступило еще в конце прошлого года. Судья-координатор областного суда ЮКО Беркут Байдуллаев, предваряя рассмотрение дела, даже раскрыл журналистам на брифинге кое-какие подробности. Следствие утверждает, что организованная преступная группировка занималась хищением бюджетных денег в Центре занятос­ти, призванном содействовать безработным в трудоустройстве.

Из материалов дела следует, что с 2015 по 2017 год средства, выделенные на социальные прог­раммы, в Центре занятости шли не по прямому назначению, а беззас­тенчиво расхищались. В схему по отмыванию денег были вовлечены сотрудники учреждения, безработные, частные предприниматели и даже полицейские. Якобы члены ОПГ находили безработных, оформ­ляли от их имени доверенности и помогали получать пособия по государственным программам. При этом следователям удалось установить, что непосредственно сами безработные получали мизерные суммы, большую часть денег члены преступной группировки оставляли себе. Чтобы распутать весь клубок, следователям в ходе проведения расследования пришлось установить и допросить более 300 участников Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

О крупных хищениях бюджетных средств в Центре занятости, выделенных в рамках социальной государственной программы по предоставлению рабочих мест безработным, заговорили минувшим летом, после того как сотрудники Службы экономических расследований департамента государственных доходов по ЮКО провели серию громких задержаний.

Одной из первых в руки оперативников попала гражданка Д., работавшая бухгалтером в частной фирме. Ее задержали в момент обналичивания денег через банкомат одного из банков. Тут же последовал обыск, в ходе которого в ее автомашине и по месту жительства оперативники нашли и изъяли в общей сложности 180 пластиковых банковских карт, оформленных на жителей города, более 2 млн тенге наличных денег, 88 печатей различных индиви­дуальных предпринимателей, удостоверения личности 22 граждан, 21 трудовую и 52 чековые книжки ИП, право­устанавливающие до­кументы на недвижимое имущество и десятки золотых изделий. Граж­данку Д. тут же взяли под стражу. Поначалу именно она считалась организатором криминальной схемы и преступной группы. На начальном этапе под подозрение попали в общей сложности 5 человек, которым вменялось хищение 5 с половиной миллионов тенге.

По мере проведения следственных действий росло количество участников организованной прес­тупной группы и увеличивалась сумма ущерба. Речь идет о хищении 437 млн. 384 тыс. 604 тенге. Сейчас в общей сложности по делу проходят 14 человек, включая бывшего руководителя Центра занятости. По версии следствия, это непосредственно он, воспользовавшись своими должностными полномочиями, находясь в сговоре с гражданкой Д., создал организованную преступную группу, в которую вошли в том числе и его подчиненные.

Суду предстоит определить вину и степень ответственности каждого из тех, кто содействовал хищению бюджетных средств, выяснить, что заставило их пойти на противоправные деяния.

Чем руководствовался и на что надеялся, к примеру, один из сотрудников Центра занятости населения, когда регистрировал в единой информационной системе «Рынок труда» безработных и принимал заведомо поддельные табели учета рабочего времени от лжепредпринимателей. Внесенные им сведения послужили основанием для незаконного перечисления бюджетных денежных средств.

В ходе следствия под подозрение попал начальник местной полицейской службы одного из районов областного центра. Его обвиняют в том, что он незаконно заполнял табели рабочего времени и акты выполненных работ на граждан, якобы выполнявших общественные работы, а также подавал заявки в Центр занятос­ти для заключения фиктивных договоров.

Сейчас экс-руководитель Центра занятости обвиняется в создании и руководстве организованной преступной группировкой, а также мошенничестве. Он объявлен в международный розыск. Эта мера вынужденная. Прибегнуть к ней органам уголовного преследования пришлось из-за того, что он постоянно уклонялся от проведения следственных действий. Оперативники не смогли установить место пребывания подозреваемого, чтобы взять его под стражу. Суд поддержал представление следственных органов и объявил экс-чиновника в международный розыск. Адвокат обвиняемого попробовал было оспорить такое решение, подав в Южно-Казахстанский областной суд частную жалобу, пытаясь доказать, что в этом нет никакой необходимости. Однако суд оставил ее без удовлетворения.

Так что на поиски экс-руководителя Центра занятости сейчас ориентированы все правоохранительные органы. Между тем специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЮКО отложил рассмотрение дела в суде. Впрочем, это решение не связано с поисками бывшего чиновника. Как сообщил по телефону судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЮКО Абинур Карабаев, дело возвращено в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. Далее материалы дела повторно поступят в суд, начнется процесс. В зале судебных заседаний предстоит исследовать все факты и доказательства по делу, чтобы достоверно установить, кто затеял столь масштабную аферу и кому от нее достались «дивиденды».

Это, пожалуй, самое громкое, но, увы, далеко не единственное уголовное дело, касающееся нарушений, выявленных в ходе проверки реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Зарегистрирован материал досудебного расследования в отношении одного из индивидуальных предпринимателей по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Речь идет о незаконном получении 4,6 млн тенге по фиктивным документам о трудоустройстве безработных лиц.

Аналогичный факт зарегистрирован в отношении индивидуального предпринимателя А., которая составила фиктивные документы о трудоустройстве 22 жителей областного центра, которым выделялись деньги на оплату труда по программе занятости. Тем самым государству причинен ущерб в размере 3,5 млн тенге.

По информации заместителя прокурора области Ержана Бердибекова, сейчас надзорный орган проводит проверку в Центре занятости населения Шымкента и областном управлении координации занятости и социальных программ по вопросу реализации Программы развития рынка труда через содействие занятости населению и мобильности трудовых ресурсов. Основанием для проведения проверок послужили системные нарушения при трудоустройстве и хищения бюджетных средств, выделенных в рамках прог­раммы. Похоже, нас еще ждут не менее громкие уголовные дела и разоблачения на тех, кто пы­тается набить собственный карман на стремлении государства обеспечить занятость отдельно взятому казахстанцу.

Любовь Доброта