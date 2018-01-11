Когда пенсионные накопления можно будет получить одной выплатой

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала, как будут производиться ежемесячные выплаты пенсионных накоплений гражданам Казахстана, а также перечислила случаи, при которых пенсионные выплаты будут выданы ЕНПФ единовременно в полном объеме, передает Tengrinews.kz.

«Почему в этом году начисляем ежемесячно, потому что уже 20 лет прошло накопительной системе, средний размер накоплений уже превышает один миллион тенге», — объяснила министр.

Она уточнила, что точных сроков, за какой период будут полностью выплачены пенсионные накопления граждан после их выхода на пенсию, нет.

«Все зависит от того, какой размер накоплений вы имеете. Например, если вы имеете один миллион тенге накоплений, это распределяется так, на сколько лет вам может хватить, если вам будут платить не ниже минимального размера пенсии. В текущем году мы с Национальным Банком обговорили, что это будет не ниже базовой пенсии. С 1 января они будут платить не менее 15 тысяч тенге на каждого человека, который пришел получить пенсию в текущем году. На сколько больше пенсионные накопления, на столько и больше будут выдаваться пенсионные выплаты», — сообщила Дуйсенова.

Она также пояснила, что критических случаев, когда пенсионеру будут выдаваться его накопления в ЕНПФ в полном объеме единовременно, нет. В качестве весомой причины не подходит даже болезнь пенсионера и необходимость в лечении.

«По болезни у нас существует гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Пока тот вопрос, который Нацбанк поднял о возможности использования своих средств (досрочно — прим. автора), — это связано с тем, сколько человек имеет накоплений, которые могут обеспечить ему пенсию в старости, плюс возможности использования ее. Насчет лечения, нам нужно понимать, что пенсионные накопления — это не депозит, это накопления, которые мы используем на пенсию», — уточнила министр.

«В случае смерти пенсионера остаток пенсионных накоплений передается наследникам единовременно в полном объеме. Это будет с наследником обговариваться, как получать, — это их право, у них может быть свой выбор. (…) Пенсионные накопления выдаются сразу в полном объеме, если пенсионер переезжает в другую страну на ПМЖ. Других случаев как таковых в законодательстве не прописано», — сообщила Дуйсенова.

Напомним, с 2018 года в Казахстане изменился график пенсионных выплат. Если раньше пожилые люди были вправе сами решать, забирать сумму ежеквартально или ежегодно, то с 1 января получать деньги можно будет только раз в месяц.