Кому и в каком размере платят сразу два пособия по потере кормильца

Кому и в каком размере платят два пособия по потере кормильца? Кто может рассчитывать на помощь от государства при потере кормильца, какие размеры выплат и пособий по потере кормильца установлены государством, подробные примеры расчетов — в следующем материале.

Законодательством РК предусмотрены два вида выплат и пособий по случаю потери кормильца, порядок и назначение которых регулируются, соответственно, законом РК «О государственных социальных пособиях по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту в Республике Казахстан» и законом РК «Об обязательном социальном страховании»:

государственные социальные пособия по случаю потери кормильца;

социальные выплаты.

Государственные социальные пособия по случаю потери кормильца

Если лицо имеет право на получение нескольких государственных пособий (госпособие по инвалидности, по возрасту и пр.), то ему назначается только одно пособие.

Кому назначается?

Право на пособие по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении:

дети (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы), братья, сестры и внуки, не достигшие восемнадцати лет и старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения восемнадцати лет, при этом братья, сестры и внуки – при условии, если они не имеют трудоспособных родителей, пасынки и падчерицы – если они не получают алиментов от родителей.

отец, мать (в том числе усыновители), жена, муж, если они достигли пенсионного возраста в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении;

один из родителей или супруг, либо дед, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 8 лет, и не работает;

дед и бабушка, если они достигли пенсионного возраста в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении, и при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать, и не имеющие других источников средств к существованию.

Несовершеннолетние дети, имеющие право на пособие по случаю потери кормильца, сохраняют это право также и при их усыновлении.

Члены семьи, обучающиеся в колледжах и вузах, имеют право на получение пособий до достижения 23 лет.

Пособия, назначенные детям, потерявшим обоих родителей (круглые сироты), выплачиваются их законному представителю.

Размеры пособий

Месячное пособие по случаю потери кормильца назначается от величины прожиточного минимума (ПМ):

при наличии одного нетрудоспособного члена семьи в размере 0,86 ПМ (24 325 тнг на 2018 год);

(24 325 тнг на 2018 год); при наличии двух – 1,49 ПМ (42 144 тнг на 2018 год) на всех нетрудоспособных членов семьи;

(42 144 тнг на 2018 год) на всех нетрудоспособных членов семьи; при наличии трех – 1,85 ПМ (52 326 тнг на 2018 год) на всех нетрудоспособных членов семьи;

(52 326 тнг на 2018 год) на всех нетрудоспособных членов семьи; при наличии четырех – 1,96 ПМ (55 437 тнг на 2018 год) на всех нетрудоспособных членов семьи;

(55 437 тнг на 2018 год) на всех нетрудоспособных членов семьи; при наличии пяти – 2,03 ПМ (57 417 тнг на 2018 год) на всех нетрудоспособных членов семьи;

(57 417 тнг на 2018 год) на всех нетрудоспособных членов семьи; при наличии шести и более – 2,11 ПМ (59 680 тнг на 2018 год) на всех нетрудоспособных членов семьи.

В случае потери обоих родителей детям-сиротам месячное пособие по случаю потери кормильца назначается в размере 1,18 ПМ (33 376 тнг на 2018 год) на каждого ребенка, остальным нетрудоспособным членам семьи – в размере 0,54 ПМ (15 274 тнг на 2018 год), но не более 2,56 ПМ (72 408 тнг на 2018 год) на всех нетрудоспособных членов семьи.

Членам семей военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, органов внутренних дел и бывшего Государственного следственного комитета Республики Казахстан, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей или прохождении воинской службы, службы в специальных государственных органах, размер месячного пособия по случаю потери кормильца увеличивается на 0,25 ПМ (7 071 тнг на 2018 год) на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более 2,56 ПМ (72 408 тнг на 2018 год).

Если размер пенсионных выплат по возрасту, получаемых нетрудоспособным членом семьи, меньше размера получаемого месячного пособия по случаю потери кормильца, выплата месячного пособия по случаю потери кормильца производится в виде соответствующих доплат к пенсионным выплатам по возрасту до размера месячного пособия по случаю потери кормильца, установленного для этих нетрудоспособных членов семьи.

Социальные выплаты по случаю потери кормильца

Помимо государственных социальных пособий по случаю потери кормильца, существует также еще один вид материальной помощи – соц. выплаты.

Если кормилец был трудоустроен или самозанят, т.е. получал официальный доход, с которого производились ежемесячные обязательные социальные отчисления, то, в случае его гибели, для его семьи предусмотрены социальные выплаты по потере кормильца.

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики Казахстан, также имеют право на получение соц. пособий, в случае если они являлись участниками обязательного социального страхования.

Кому назначается?

Право на назначение и получение социальных выплат на случай потери кормильца имеют следующие члены семьи умершего (признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим) кормильца – участника системы обязательного социального страхования, за которого производились социальные отчисления:

дети, в том числе усыновленные (удочеренные), братья, сестры и внуки, не достигшие восемнадцати лет и старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения восемнадцати лет. При этом братья, сестры и внуки – при условии, если они не имеют трудоспособных родителей или если они не получают алименты от родителей.

один из родителей или супруг либо дед, бабушка, брат или сестра независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят (занята) уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего (признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим) кормильца, не достигшими 3 лет.

Совершеннолетние дети, обучающиеся по очной форме обучения в колледжах или вузах, имеют право на получение социальных выплат до 23 лет и до окончания учебы.

Социальные выплаты, назначенные детям, оставшимся без попечения родителей – участников системы обязательного социального страхования, за которых производились социальные отчисления, выплачиваются усыновителю (удочерителю), опекуну за каждого потерянного родителя.

На всех членов семьи, состоявших на иждивении умершего (признанного судом безвестно отсутствующим или объявленного умершим) кормильца, имеющих право на назначение и получение социальных выплат на случай потери кормильца, назначается одна социальная выплата. По письменному заявлению члена семьи его доля может выплачиваться ему отдельно.

Размер соц. выплат по потере кормильца

Размер ежемесячной социальной выплаты на случай потери кормильца определяется путем умножения среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, за минусом 80 % от минимального размера заработной платы (1 МЗП (28 284 тнг на 2018 год)) на соответствующие коэффициенты замещения дохода, количества иждивенцев и стажа участия.

Формула расчета выглядит так:

Соц. выплата = (СМД – 0,8 МЗП (22 628 тнг на 2018 год)) х КОЭФ_ДОХ х КОЭФ_ИЖД х КОЭФ_СТАЖ, где:

СМД – среднемесячный доход за последние 24 месяца,

МЗП – минимальный размер заработной платы 1 МЗП (28 284 тнг на 2018 год),

(28 284 тнг на 2018 год), КОЭФ_ДОХ – коэффициент замещения дохода,

КОЭФ_ИЖД – коэффициент количества иждивенцев,

КОЭФ_СТАЖ – коэффициент стажа участия в системе обязательного социального страхования.

Среднемесячный размер дохода высчитывается путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние 2 года (независимо от того, были ли в этот период перерывы в социальных отчислениях), предшествующих месяцу, в котором наступило право на социальную выплату, на 24.

Коэффициент замещения дохода составляет 0,6.

Коэффициент количества иждивенцев:

при одном иждивенце – 0,4;

при двух иждивенцах – 0,5;

при трех иждивенцах – 0,6;

при четырех и более иждивенцах – 0,8.

Коэффициент стажа участия в системе обязательного социального страхования:

при стаже менее 6 месяцев – 0,1;

при стаже от 6 до 12 месяцев – 0,7;

при стаже от 12 до 24 месяцев – 0,75;

при стаже от 24 до 36 месяцев – 0,85;

при стаже от 36 до 48 месяцев – 0,9;

при стаже от 48 до 60 месяцев – 0,95;

при стаже более 60 месяцев – 1.

Примеры расчетов социальных пособий и выплат по потере кормильца

Пример 1.

Необходимо рассчитать размеры выплат и пособий для семьи, потерявшей кормильца и имеющей в своем составе трех несовершеннолетних детей. Кормилец был официально трудоустроен, имел трудовой стаж 4 года (48 месяцев) и заработную плату за последние 24 месяца: первый год – 95 000 тенге, второй год – 110 000 тенге.

Государственное социальное пособие по потере кормильца – 1,85 от прожиточного минимума 1 ПМ (28 284 тнг на 2018 год): 1,85 х 24 459 = 45 250 тенге. Доля каждого из трех детей составит: 45 240 / 3 = 15 084 тенге. Прежде чем рассчитать социальное пособие, вычислим среднемесячный доход – просуммируем все заработные платы за последние 2 года и разделим на 24: СМД = (95 000 х 12 + 110 000 х 12) / 24 = 102 500 тенге. Коэффициенты замещения дохода, количества иждивенцев и стажа участия составляют: КОЭФ_ДОХ = 0,6; КОЭФ_ИЖД = 0,6; КОЭФ_СТАЖ = 0,95. Вычислим соц. выплату: Соц. выплата = (102 500 – 0,8 х 24 459) х 0,6 х 0,6 х 0,95 = 28 364 тенге. Каждому ребенку положена выплата: 28 364 / 3 = 9 455 тенге. Итоговая сумма социальных выплат и пособий составит: 45 250 + 28 364 = 73 614 тенге (по 24 538 тенге на каждого нетрудоспособного члена семьи).

Пример 2.

Посчитаем размеры выплат и пособий для двух маленьких детей и неработающей супруги, потерявшей мужа, который был сотрудником органов внутренних дел и погиб при исполнении служебных обязанностей. Кормилец имел стаж работы более 5 лет и должностной оклад в размере 135 000 тенге.

Социальное пособие на троих нетрудоспособных членов семьи равно 1,85 ПМ (52 326 тнг на 2018 год). Т.к. кормилец являлся сотрудником органов внутренних дел, то на каждого нетрудоспособного члена семьи положена надбавка 0,25 ПМ (7 071 тнг на 2018 год): 1,85 + 0,25 х 3 = 2,6 ПМ (73 539 тнг на 2018 год). Согласно законодательству для нашего случая существует максимальный размер пособия в размере 2,56 прожиточного минимума, и полученный размер пособия превышает этот порог, то социальное пособие устанавливается в размере 2,56 ПМ (72 408 тнг на 2018 год). Теперь вычислим социальную выплату со всеми необходимыми коэффициентами для трех человек и стажем более 60 месяцев: Выплата = (135 000 – 0,8 х 24 459) х 0,6 х 0,6 х 1 = 41 556 тенге (по 13 852 тенге на каждого нетрудоспособного члена семьи). Общий размер пособий и выплат составит: 62 616 + 41 556 = 104 172 тенге (по 34 724 тенге на каждого нетрудоспособного члена семьи).

Пример 3.

Ребенок, потерявший обоих родителей, воспитывается и содержится бабушкой-пенсионером. Кормильцем был отец, который работал, имел стаж 8 лет и среднемесячный доход за последние 24 месяца 140 000 тенге.

Государственное соц. пособие для круглых сирот составляет 1,18 ПМ (33 376 тнг на 2018 год) и для бабушки – 0,54 ПМ (15 274 тнг на 2018 год), что в сумме составляет 1.72 ПМ (48 649 тнг на 2018 год). Коэффициенты для расчета социальных выплат: КОЭФ_ДОХ = 0,6; КОЭФ_ИЖД = 0,5; КОЭФ_СТАЖ = 1. Выплата = (140 000 – 0,8 х 24 459) х 0,6 х 0,5 х 1 = 36 130 тенге. Итого: 42 070 + 36 130 = 78 200 тенге.

Источник: findhow.org