Предприниматели Арыси получат долгожданные компенсации после взрыва

48 предпринимателей, пострадавших во время взрывов в Арыси еще в 2019 году, получат выплаты.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил акимату Туркестанской области решить проблему.

Напомним, три года назад, в результате взрыва на складах боеприпасов воинской части в городе Арысь Туркестанской области, пострадали 464 бизнес-объекта. Возмещение ущерба для пострадавших предпринимателей производилось через специальный благотворительный счет, открытый общественным объединением «Менің Атамекенім».

Сумма благотворительных средств составила 3,1 млрд тенге. В том числе, 90 млн тенге были собраны в рамках проекта «Менің Арысым» от субъектов малого и среднего бизнеса. Собранные средства выплачены пострадавшим 416 объектам. Проведена реконструкция более 300 коммерческих помещений.

Кроме того, местные администрации получили списки 48 объектов, оставшихся без выплат. Решение по ним не могли принять с 2019 года.

В 2022 году руководство Национальной палаты Атамекен провело встречи с инициативной группой предпринимателей. 6 мая, под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра прошло совещание, на котором акимату Туркестанской области было дано поручение проработать вопрос с выплатой компенсации 48 объектам из внебюджетных средств.

Напомним, 24 июня 2019 года на складах войсковой части N44856 в результате пожара произошла детонация боеприпасов. Погибли трое, более 400 человек обратились за медицинской помощью. Почти 90% домов были разрушены взрывами. В режиме ЧС эвакуировали почти 45 тысяч человек.