Замуж после чекапа: Паспорт здоровья семейных пар хотят ввести в РК

В Казахстане предлагают будущих супругов отправлять на тотальную проверку здоровья.

Для этого подразумевается введение в практику паспорта здоровья семейных пар. По словам специалистов, добрачные медицинские чекапы позволяют предотвратить ухудшение здоровья будущих супругов и рождение нездорового потомства.

В Республике Казахстан в 58,7% случаев младенческой смертности – это недоношенные дети, родившиеся с массой тела менее 2500 грамм; 46% всех случаев материнской смертности обусловлены различными хроническими заболеваниями женщины. Наилучшим способом недопущения материнской смертности, заражения полового партнера или гибели плода является своевременное выявление и лечение заболеваний.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан:

«Цель реализации данного проекта — выявление некоторых заболеваний, имеющих наибольшее влияние на развитие материнской смертности, сохранение и укрепление репродуктивного и соматического здоровья молодых, своевременное раннее выявление генетических, соматических и инфекционных заболеваний, передающихся половым путем и раннее начало лечения до планирования беременности».

Не менее важным, по мнению медиков, является лечение и профилактика инфекций, передающихся половым путем, которые влияют не только на будущих родителей, но также и на здоровье их будущего потомства».

«Во многих странах мира внедрено добрачное медицинское обследование. Конкретный список рекомендаций варьируется в зависимости от экономических, культурных, религиозных, и медицинских условий каждой страны», — подытожили в ведомстве.