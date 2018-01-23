Молодежь Шымкента закаляется каждое воскресенье

Минус на термометре, снег и раннее утро не помеха шымкентской молодежи. Активные ребята решили укрепить свое здоровье и регулярно закаляться на морозе в ледяной воде.

Но для начала небольшая плановая разминка. Сказано — сделано. Ребята воды не побоялись и в ледяную Кошкарату вошли, как настоящие герои. В этот раз закаляться вышли больше 20-ти молодых людей. Сама идея не нова. По словам организаторов ледяного купания они на протяжении 4-х лет закаляются в ледяной воде. Молодые люди на самом деле моржи со стажем.

«С нами сегодня горячий чай и настрой позитивный. Поэтому мы ничего не боимся. Да и привыкли мы, совсем не холодно», — рассказывает организатор Тимур Шайдуллин.

Кто-то закаляется в десятый раз, другие в ледяную воду вошли впервые. Но все, как один, твердят — что закаляться круто, приятно, а, главное, не холодно. И не удивительно — ведь температура воды на порядок выше чем воздуха. С виду и не поверишь.

«Теплая очень вода, мы уже привыкли, закаляемся каждую неделю. На улице, правда минус 7, но в воде теплее. Уххх, хорошая водичка», — делится впечатлениями прямиком из воды, морж со стажем Артур Флярковский.

Не поверила ребятам и единственная девушка в команде моржей. Выполнила зарядку, но лезть в воду категорически отказалась.

Закаливание, на самом деле, полезная процедура. Благодаря ей у организма повышается сопротивляемость к неблагоприятным факторам окружающей среды. То есть закаленный организм даже при значительных колебаниях температуры окружающей среды, поддерживает температуру внутренних органов в достаточно узких границах. Перегрев и переохлаждение моржам со стажем не страшны.

Кроме этого, закаливание повышает выносливость организма, укрепляет нервную систему, повышает иммунитет и сопротивляемость болезням. Всех желающих закаляться ребята приглашают на ледяные купания по воскресеньям в 10 часов утра.

Анастасия Новикова