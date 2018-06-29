До 8 июля желающие поучаствовать во всероссийских онлайн-состязаниях по воркаут, передает kikonline.ru.

STREET BATTLE могут подать заявки в оргкомитет. Воркаутеров приглашают заявить о себе и побороться за главный приз — именную профессиональную спортплощадку от генерального спонсора.

Как рассказали организаторы, главная цель — дать возможность простым спортсменам из регионов повлиять на развитие и популяризацию спорта у себя в городе.

По условиям состязаний команда может состоять из одного-восьми спортсменов, достигших возраста 18 лет. Участвуют все города России, а также Минск (Республика Беларусь), Алматы, Шымкент, Актобе (Республика Казахстан).

Всего участникам предстоит выполнить три задания. На первом этапе нужно снять видеопрезентацию о своей команде.

Подробности и видео участников можно посмотреть на сайте street-battle.ru. Призовой фонд — три именные профессиональные спортплощадки.