На месте стихийной свалки в Шымкенте дежурит полиция. Сама стихийная свалка ликвидирована, сообщили в пресс-службе акима Шымкента.

Стихийная свалка на частной территории в жилом массиве Испиджаб, быквально, травила местных жителей. Горожане пытались воздействовать на хозяина земельного участка, но безрезультатно — машины с отходами приезжали ежедневно.

Решить проблему с соседом добровольно не получилось. Организовав сход, жители потребовали у районных властей и правоохранительных органов вмешаться, чтобы раз и навсегда покончить с этим беспределом.

О том, что происходило на этой территории до вмешательства властей, читайте в материале: «Незаконная свалка травит шымкентцев«.

«На данный момент специалистами аппарата акима Каратауского района и инспекторами местной полицейской службы проведены разъяснительные работы. Хозяин земельного участка дал объяснительный, чтобы впредь не бросать мусор и использовал земельный участок по назначению», — прокомментировала ситуацию Айгерим Жумагулова, руководитель пресс-службы.

Во время разбирательств выяснилось, что владелец земельного участка проживает в Алматы, а житель Шымкента, который и организовал «смрадный бизнес» — всего лишь арендатор.

На сегодняшний момент заезд на данный участок полностью закрыт. Силами МПС Шымкента организовано дежурство и проводятся рейды.