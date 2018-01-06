С 2012 года более 30 тысяч огнестрельного оружия выкуплено у казахстанцев. Наибольшая активность населения по добровольной сдаче оружия отмечена в ЮКО, передает total.kz.

В целях профилактики и предупреждения преступлений с применением огнестрельного оружия, с апреля по декабрь 2017 года проведена акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

По результатам мероприятия, в органы внутренних дел обратились 2 166 граждан, которыми добровольно сданы 2 944 единицы огнестрельного оружия, 60 087 штук патронов к нарезному оружию, а также 1 взрывное устройство и 14 кг взрывчатых веществ на общую сумму 147,9 млн. тенге.

Наибольшая активность населения по добровольной сдаче отмечена в Южно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Жамбылской и Актюбинской областях.

Мероприятия по выкупу у населения предметов вооружения МВД проводятся с 2012 года, за этот период добровольно сдано 30,4 тысяч единиц огнестрельного оружия, 130 взрывных устройств, более 1 млн. патронов к нарезному оружию на общую сумму 1 млрд. 36 млн. тенге.

В ведомстве напомнили, что выкуп будет проводиться и в ближайшие 2 года, на эти цели из республиканского бюджета выделено 234,1 млн. тенге.