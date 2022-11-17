Доступная помощь: «Мир меха» устраивает ночь скидок до 70%

Норковые шубы, дублёнки высокого качества, пальто разного фасона и теплые пуховики. От богатого ассортимента в «Мире Меха» не оторвать взгляд.

На меховой ярмарке представлены новинки сезона с заманчивыми скидками.

Не удержалась от соблазна примерить качественную верхнюю одежду Балжан Амирбаева. Постоянный клиент говорит: изделия в «Мире Меха» теплые и комфортные. Благодаря специальной маркировке прикрепленной к меховой жилетке, покупательница смогла убедиться в подлинности изделия. А главное преимущество -доступные цены, уверяет девушка.

Балжан Амирбаева, жительница г.Шымкента:

«Мне очень сильно нравится эта жилетка. Мой выбор остановился на ней. Узнала, что будет ночь скидок, хочу воспользоваться моментом и купить ее. Качество верхней одежды в «Мире Меха» шикарное. Я довольна и обслуживанием. Приходите и покупайте верхнюю одежду здесь!».

Ассортимент меховой ярмарки от российского производителя «Мира меха» уже более семи лет радуют казахстанских покупательниц. Меховые изделия славятся высочайшим качеством и изысканно подчеркивают грацию каждой женщины. А опытные продавцы и консультанты помогут не только подобрать подходящую шубку по цене, статусу и возрасту, но и по типу фигуры.

Алена Холодяева, администратор ярмарки «Мир Меха»:

«У нас широкий ассортимент меховых изделий из норки, мутона, каракули, куницы и соболя. С 18 по 20 ноября приглашаем всех посетить наш магазин. Будет ночь скидок, до 9 вечера вы можете приобрести наши великолепные изделия из овчины, кожи и меха со скидкой до 70%. Норку можете приобрести от 360 тысяч тенге и еще приятный бонус, покупателям любого мехового изделия пальто из альпаки в подарок».

Верхнюю одежду можно взять в рассрочку от народного банка или банка хоум кредит на 12 месяцев. Пока действует рассрочка и скидки, не упустите шанс, порадовать себя верхней одеждой премиум качества в «Мире Меха».

Адрес: Торгово-развлекательный центр «Аль Фараби»: Тамерлановское шоссе, 19 (новый корпус).