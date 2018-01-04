Полицейские обнаружили у жителя Шымкента девять свертков с марихуаной. 50-летний мужчина подозревается не только в употреблении, но и в изготовлении и сбыте наркотиков.

В Шымкент в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО задержали подозреваемого, 1968 года рождения, подозреваемого в сбыте наркотических средств. При обыске в доме задержанного полицейские обнаружили и изъяли 9 бумажных свертков с содержимым растительного происхождения со специфическим запахом, похожим на марихуану.

Согласно судебно-криминалистической экспертизы общий вес изъятого наркотического вещества составил более 40 гр. марихуаны.

В настоящее время по данному факту Абайским ОП УВД Шымкента проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Подозреваемый арестован. Ведется следствие.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО