Сегодня, 9 декабря, известный артист театра и кино Леонид Сергеевич Броневой (чье имя удивительно тесно связано с Шымкентом), скончался на 89-м году жизни после борьбы с тяжелой болезнью. Об этом рассказал директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер, близкий друг артиста.

По словам Варшавера, Леонид Сергеевич скончался в больнице после тяжелой болезни. Представители прессы также отмечают, что последние двадцать дней артист провел в реанимационном отделении, однако сегодня в 7:30 утра ушел из жизни.

«Смерть Леонида Броневого – большая потеря для театра, громадная», – добавил директор «Ленкома».

Леонид Сергеевич Броневой является одним из самых известных артистов СССР и Российской Федерации. Он родился 17 декабря 1928 года.

Один из отрезков биографии Леонида Броневого тесно связан в Шымкентом.

Отец в 1936 году был репрессирован как троцкист. Мать развелась с ним и сменила сыну отчество с «Соломонович» на «Сергеевич», но несмотря на это они как «семья врага народа» были отправлены в ссылку (по другой версии мать сама уехала) в Малмыж Кировской области.

В 1941 году им позволили вернуться в Киев, но началась война и они были эвакуированы в Чимкент Казахской ССР, где Леонид учился в средней школе № 10 (ныне — имени Акпан-батыра) и начал самостоятельно работать: ученик пекаря, секретарь-машинист, в пошивочном цехе кукольного театра. Его аттестат об окончании семилетки выдан именно в Чимкенте.

В 1950 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Н. Островского (ныне Государственный институт искусств Узбекистана). Во время учёбы работал диктором на радио, вёл передачи на узбекском языке.

Награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством», Броневой также являлся лауреатом нескольких Государственных премий. Много лет Леонид Сергеевич играл в театре и кино, а запомнился российскому зрителю сразу несколькими легендарными ролями.

Среди них, конечно, «Семнадцать мгновений весны» (1973) – любимая многими кинокартина, где Броневой сыграл Генриха Мюллера. Культовая экранизация романа Юлиана Семенова показывает действия, разворачивающиеся в Германии и Швейцарии в последние месяцы существования Третьего Рейха.

Вторым популярным персонажем актёра стал Доктор из телефильма «Формула любви» (1984). Это вольная экранизация повести Алексея Толстого «Граф Калиостро», где Броневой запомнился знаменитой фразой:

«Видел я их Италию на карте: сапог сапогом и всё», – говорит герой.

Запоминающимися стали и роли артиста эстрады Велюрова из ленты «Покровские ворота» (1982), рассказывающей о Москве и москвичах 50-х годов, а также роль Герцога в телефильме «Тот самый Мюнхгаузен» (1979).

«Я всегда относился к вам с симпатией. Я уважал ваш образ мыслей. Свободная линия плеча, обуженные панталоны. Вы могли бы стать примером для нашей молодёжи», – знаменитая фраза Герцога.

Многие фразы и реплики персонажей Леонида Сергеевича разошлись на цитаты, их до сих пор вспоминают россияне. В последующие годы актер не бросал свое дело и сыграл более двадцати ролей в кино. В 2008 году он получил премию «Ника» за роль Журавлева в фильме «Простые вещи».

Светлая память. Пусть земля будет пухом…

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