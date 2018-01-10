В Казахстане появится новое пособие для родителей и опекунов совершеннолетних инвалидов с детства. Президент Нурсултан Назарбаев озвучил сроки введения пособия в своем Послании народу Казахстана.

«Поручаю с 1 июля 2018 года дополнительно ввести госпособия для родителей, осуществляющих уход за совершеннолетними инвалидами I группы с детства. Ежемесячно такие пособия в размере не ниже одного прожиточного минимума получат порядка 14 тысяч семей. На эти цели потребуется до 3 миллиардов тенге в 2018 году», — отмечено в документе.

Напомним, сегодня пособия по уходу за ребенком-инвалидом в размере 1,05 ПМ (прожиточный минимум) получают родители или опекуны несовершеннолетних детей-инвалидов.