Поздравление с Рождеством Елевферия, архиепископа Чимкентской и Таразской епархии

Православные Шымкента готовятся к Рождеству Христову. С большим праздником южноказахстанцев поздравил Елевферий, архиепископ Чимкентской и Таразской епархии.

Дорогие братья и сестры! Жители благословенной земли юга нашей страны!

Вновь весь православный мир в светлом ликовании встречает великий праздник Рождества нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа!

Ныне, в рождественскую ночь, вместе с ангелами, небесными вестниками, в храмах Божиих едиными устами и единым сердцем мы воспеваем всерадостный гимн: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!» (Лк. 2:14). Вместе с вифлеемскими пастырями мы приносим рожденному Богомладенцу чистоту своих помыслов и душевных чувств, и подобно умудренным евангельским волхвам слагаем пред яслями Богомладенца все свои человеческие надежды и ожидания.

Праздник Рождества – это явление Божией любви к людям. С особым чувством сегодня воспринимаются слова Евангелия от Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). Непостижимая уму тайна явления Всевышнего Бога во плоти становится ближе для человеческого сердца в меру его приобщения к Божественной любви.

Рождественский концерт в Шымкенте — приглашаются все желающие!

Понимание смысла свершившегося в таинстве Боговоплощения и Искупления дает христианину твердое убеждение, что далекими от истины являются попытки приписать Богу желание насаждать веру и нравственность силой. Подобная точка зрения не может быть свойственна традиционному истинному вероучению, но является признаком религиозной секты.

Рождество Христово обращено к душе каждого человека. Бог сошел к нам, чтобы никогда более от нас не отлучаться. Родившись в Вифлееме, Он желает родиться и в душе каждого из нас, — «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Откр 3:20). И таким благословенным временем принятия Христа могут стать для нас святые рождественские дни.

Спаситель рождается в нашем сердце, когда в церковных таинствах мы очищаемся от грехов и приобщаемся Его Святым Телу и Крови. Наша душа принимает Бога, когда побеждаем в себе агрессию, злобу, суеверные страхи, плотские помышления. Мы открываем двери для Христа, когда бескорыстно творим добро ближним и дальним.

Пусть праздник Рождества Христова прольет благодатный свет в наши семьи, скрепит нерушимым союзом христианской любви каждую приходскую общину, подаст крепость душевных сил и дарует надежду жителям столиц и дальних селений, всем труженикам промышленных предприятий, земледельцам, мирным и трудолюбивым гражданам благословенного Отечества нашего.

Молитвенно желаю в Новом, 2018 году, всем здоровья, помощи Божией в добрых делах и благих начинаниях.

Пусть Господь милостью и щедротами благословит в Новолетии Преосвященных архипастырей, духовенство и мирян.

Христос рождается — славите!

Христос с небес — встречайте!

Христос на земле – возноситеся!

Сердечно поздравляю всех с праздником мира и Божией любви – Рождеством Христовым!

В этом году праздничный день — 7 января — выпадает на воскресенье. Согласно Евангелию, именно в эту ночь Иисус Христос родился в городе Вифлееме. Рождество — это радостный праздник, который дает возможность людям объединиться, помириться и навестить тех, кого давно не видели — дедушек, бабушек, соседей.

В этот день запрещается ругаться, и ккаждого встречного принято встречать добром. Помимо этого 7 января православные христиане разговляются — в этот день завершается пост. Каждый ставит на стол то, что любит, а к чаю зачастую подают печенье в форме звездочек и полумесяцев как символ рождения Христа.