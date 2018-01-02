Шымкентцев приглашают на рождественский концерт

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Рождественский концерт
Иллюстративное фото

Шымкентцев приглашают на рождественский концерт. Впервые традиционный рождественский концерт пройдет на сцене большого зала Ассамблеи народа Казахстана (бывший кинотеатр «Казахстан»).

7 января в 16:00 всех желающих на концерт приглашают храм Казанской иконы Божией Матери, славянский культурный центр и областной филиал АРСК.

В программе:

— Рождественские песнопения и колядки;
— вокальная и инструментальная музыка;
— выступления танцевальных коллективов.

Вход свободный.

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