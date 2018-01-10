Проспект Назарбаева в Шымкенте станет 11-ой улицей в мире, названной в честь казахстанского президента. Напомним, 10 января на сессии облмаслихата депутаты ЮКО проголосовали за предложение переименовать проспект Астана в проспект Назарбаева.

В ЮКО это будет не первая улица, названная в честь Президента. Проспекта, правда, еще не было, но улица с именем Президента Казахстана есть в городе Туркестане.

30 ноября 2017 года депутаты Алматы выбрали новое имя для улицы Фурманова в южной столице. 2 декабря первые указатели проспекта Назарбаева уже появились в Алматы.

В Казани одна из улиц названа в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В четырех турецких городах Адана, Гебзе, Кыршехир, Невшехир четыре проспекта носят имя Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Улица Нурсултана Назарбаева есть и в столице Чеченской Республики, Грозном.

В столице Иордании, Аммане, одна из улиц названа в честь казахстанского Президента.

В столице Ингушетии, городе Магас, одной из улиц присвоено имя Нурсултана Назарбаева.