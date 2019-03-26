Центральный проспект Шымкента переименовали в честь Первого Президента Казахстана.

Такое решение было принято на внеочередной сессии городского маслихата. Проспект Астана — одна из главных улиц, связавших старый город с интенсивно растущими новостройками. На перекрестке с улицей Байтерекова установлена стела с названием проспекта. А вдоль магистрали высажены деревья и зеленые газоны.

На одной из сторон проспекта находится административно-деловой центр Шымкента, а на другой построены многоэтажные дома и социальные объекты: детский сад, школа, спорткомплекс, идет строительство самой большой мечети в Шымкенте.

Напомню, на прошлой неделе новый Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил переименовать центральные улицы городов страны в честь Нурсултана Назарбаева.