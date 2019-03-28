На стеле золотыми буквами переливается новая надпись. «Ел журеги — Нур-Султан», она придает проспекту с новым названием особый лоск.

Стела уже стала местной достопримечательностью. Сфотографироваться на её фоне приезжают даже жители соседней республики.

Жасмина Кудайкулова, спортсменка из Узбекистана: «Я из Навои. Мы много знаем о президенте Нурсултане Назарбаеве. Он очень добрый. Я желаю ему здоровья, счастья и много-много лет жизни».

Шымкент — один из первых городов республике, в котором сразу рассмотрели вопрос и приняли решение «О переименовании проспекта Астаны в проспект Нурсултана Назарбаева». Единогласно «За» проголосовали депутаты на внеочередной сессии городского маслихата.

Горожане к переименованию проспекта Астаны отнеслись спокойно. Тем более, что из бюджета дополнительных средств выделять на смену имени проспекта не стали.

Вдоль нового широкого проспекта с новым названием — «Нурсултан Назарбаев» за несколько лет выросли жилые дома, социальные объекты и административно-деловой центр. Вдоль двухкилометровой магистрали высажены деревья и газоны.

Благоустройство обновленного проспекта продолжится. Содержать его в чистоте — святая обязанность коммунальщиков и горожан. Название — Нурсултан Назарбаев обязывает.

Шынар Оразова